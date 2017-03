“Trò” Minh Phương tiếp “thầy” Huỳnh Đức

17 giờ 30 hôm nay (19-3), Long An tiếp SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 9 V- League. Đội bóng của cậu học cũ Long An đang do HLV Nguyễn Minh Phương dẫn dắt sẽ gặp đội bóng SHB Đà Nẵng do HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt.



HLV Minh Phương (bìa trái) và đội Long An. Ảnh: PHẠM HUY

Một cuộc chạm trán thú vị trên băng ghế chỉ đạo. Thời cả HLV Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Minh Phương còn là cầu thủ thì Minh Phương xem đàn anh Huỳnh Đức như một “Idol” và sau này khi HLV treo giày làm công tác huấn luyện tại SHB Đà Nẵng thì Huỳnh Đức cũng “rù rến rủ rê” Minh Phương ra Đà Nẵng đầu quân. Và Minh Phương làm học trò của Lê Huỳnh Đức.



Minh Phương chia tay nghiệp cầu thủ năm ngoái rồi trở về quê hương Bình Phước làm giám đốc kỹ thuật cho đội. Từ giữa mùa năm ngoái đến năm nay, trước khi nhận lời về làm HLV trưởng cho Long An.

Ở Long An thì toàn là đồng đội cũ của Minh Phương như Tài Em, Văn Giàu, Quang Thanh, Quang Sang… Ở cấp CLB thì Minh Phương xây dựng tiếng tăm của mình thời HLV Calisto dẫn dắt làm nên hai ngôi vô địch cho ĐT Long An (2004, 2005). Rồi lên tuyển thời Calisto dẫn dắt nên ngôi vô địch AFF Cup 2008.



Oseni (bìa trái) sẽ ghi bàn chiều nay? Ảnh: PHẠM HUY

Chiều nay đội bóng Long An của Minh Phương đối đầu với đội “ông anh”, “ông thầy” Huỳnh Đức trong thế Long An (4 điểm) chót bảng tổng sắp, còn SHB Đà Nẵng thì đang đứng thứ bảy với 13 điểm có được, SHB Đà Nẵng cũng chẳng…giàu có gì khi gặp người em đang khố khó, chật vật.



Mùa này SHB Đà Nẵng bất bại trên sân nhà, còn Long An thì mất điểm trên sân nhà quá nhiều, SHB Đà Nẵng mùa này lại chưa có chiến thắng trên sân khách. Long An thì cũng thế chưa thắng trên sân khách.



Minh Phương ngày trở lại Long An trong vai trò HLV trưởng. Ảnh: PHẠM HUY

Có điều gì đó cho Long An. Mùa này lực lượng của họ không đến nỗi nào, hai ngoại binh đá tương đối tốt, các cầu thủ nội cũng trưởng thành lên rất nhiều nhưng lại nằm “bẹp” ở vị trí chót bảng.

“Huynh đệ tương tàn” là những từ có thể nói cho cuộc chạm trán chiều nay giữa Long An và SHB Đà Nẵng.



HLV Lê Huỳnh Đức sẽ gặp "người em" Minh Phương.

Trong thành phần của đội khách đến sân Long An chiều nay còn có hai gương mặt từng là trụ cột của Long An những năm trước, đó là Thanh Hải và Võ Nhật Tân. Hai cầu thủ này về đội bóng miền Trung thi đấu rất hay, nhất là Thanh Hải, một cầu thủ nhỏ con nhưng kỹ thuật khéo léo, khỏe. Hải đang là một tiền vệ cánh trái không thể thiếu của SHB Đà Nẵng.



Theo nhận định của chúng tôi, chiều nay có thể Long An lấy trọn 3 điểm trên sân nhà.