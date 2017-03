Trợ thủ đắc lực của Mourinho chia tay Real Madrid

Cựu trợ lý của Mourinho, Aitor Karanka. (Nguồn: thesun.co.uk)

Theo tờ As và chương trình truyền hình Punto Pelota, tuy còn ba năm nữa hợp đồng của Karanka mới hết hạn (2016) nhưng do việc ra đi là do thỏa thuận từ hai phía nên cựu trợ lý của “The Special One” sẽ chỉ nhận được một khoản bồi thường là một năm tiền lương, cụ thể là 500.000 euro.



Hiện chưa rõ tương lai của Karanka sẽ như thế nào. Trước mắt, huấn luyện viên này sẽ nghỉ ngơi vài ngày trong khi các đại diện của ông, trong đó có tay cò nổi tiếng Jorge Mendes, sẽ làm việc để lựa chọn cho Karanka một bến đỗ mới.



Từ khi Jose Mourinho rời Real Madrid, Aitor Karanka đã cảm thấy mình không còn chỗ đứng ở đội bóng Hoàng gia và việc ông ra đi chỉ là chuyện của thời gian và nó đã diễn ra như dự kiến, nhất là sau khi ông này có những phát biểu ca ngợi vị huấn luyện viên bị cả Madrid ghét bỏ.



Dưới thời Mourinho, Karanka thường xuyên được chỉ định tham dự các buổi họp báo trước và sau trận đấu, với những phát biểu như được chiến lược gia người Bồ Đào Nha mớm lời. Bởi vậy, báo chí Tây Ban Nha từng chế giễu Karanka là "Actor Karaoke."



Khi còn là cầu thủ, Karanka cũng từng gắn bó với Real trong suốt thời gian dài, chơi ở vị trí trung vệ bên cạnh thủ quân Manuel Sanchis./.

Theo Bảo Vân Nhi (Vietnam+)