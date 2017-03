Trọng Hoàng ân hận vì chiếc thẻ đỏ

Thực sự là rất lo, còn bây giờ tôi đã có thể nhẹ nhõm hơn, nhưng chắc chắn tôi sẽ không thể quên chiếc thẻ đỏ ấy trong cuộc đời của mình”, Trọng Hoàng chia sẻ.



Sau chiếc thẻ đỏ ở phút 64 ở trận Việt Nam-Singapore, tiền vệ xứ Nghệ lặng lẽ rời sân với gương mặt nặng trĩu. Sau lưng anh, đồng đội đã phải gánh chịu “hậu quả”, khi ĐT Singapore liên tục gia tăng sức ép trước khung thành của TM Tấn Trường. 35 phút còn lại của trận đấu, Trọng Hoàng sống trong cảm giác lo lắng, tiếc nuối và ăn năn như vừa gây ra một tội lỗi lớn. Anh chỉ biết thầm cầu nguyện cho ĐTVN bảo toàn được tỷ số.

Chiếc thẻ đỏ này sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp cầu thủ của Trọng Hoàng. Ảnh: VSI



Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, thầy trò HLV Calisto ôm chầm lấy nhau vì hạnh phúc, hàng vạn khán giả hò hét và chia vui cùng ĐTVN, còn trong phòng thay đồ của đội nhà, “em út” của ĐTVN cũng đón nhận niềm vui đó một mình. “Nghe nhân viên phục vụ ở sân nói đội thắng, tôi thực sự xúc động, tôi chỉ biết cảm ơn tất cả các anh ở đội, cảm ơn mọi người. Nếu chẳng may có điều gì đó xảy ra không như ý muốn, chắc tôi ân hận cả đời…”.



Phòng thay đồ của ĐTVN sau khi trận đấu kết thúc tràn ngập tiếng cười vui, các anh lớn vỗ vai động viên an ủi Hoàng “bò” rút kinh nghiệm lần sau. “Không sao đâu em, đừng buồn, đội mình thắng rồi, coi như đó là “tai nạn” nghề nghiệp của mình. Em nên bình tĩnh hơn ở những trận sau này. Nghe những lời ấy khiến tôi khó kìm nén cảm xúc của mình”.



“Ngồi trên xe về khách sạn, nhìn thấy mọi người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng, tôi vẫn thấy mình đáng trách, giá như tôi tỉnh táo hơn thì niềm vui của mọi người sẽ trọn vẹn hơn. Tôi thực sự muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả”.



ĐTVN đã thắng trong một trận cầu “nghẹt thở và đau tim”, bởi chúng ta bị Singapore dồn ép vì chỉ chơi với 10 người trên sân. Tiền vệ Trọng Hoàng cũng đã trải qua những cảm xúc như thế khi ngồi trong phòng thay đồ chờ tin của đội nhà. Trước đó, trong 63 phút có mặt trên sân, Hoàng đã làm rất tốt vai trò mà Tấn Tài để lại. Trọng Hoàng cũng góp công không nhỏ trong bàn thắng duy nhất của Vũ Phong, sau pha chuyền bóng của Thành Lương. Thế nhưng chỉ một phút sai lầm, Hoàng “bò” thiếu chút nữa đã trở thành tội đồ.



“Đây là chiếc thẻ đỏ thứ 2 trong đời cầu thủ của tôi. Chiếc thẻ đỏ ở giải U19 mấy năm trước khác rất nhiều so với lần này. Đáng lẽ ở giải đấu quan trọng và trong trận đấu “sống còn”, tôi không được phép mắc sai lầm, nhưng điều đó cũng đã xảy ra rồi. Cũng không hiểu lúc đó chuyện gì đã xảy ra, nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. Chắc chắn tôi sẽ không quên trận đấu với Singapore. Đó là bài học lớn để tôi trưởng thành hơn”.



Theo Minh Ngọc (TT&VH)