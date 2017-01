Trọng tài lại bị… ‘ma ám’

Trong một hội nghị tổng kết của VFF và VPF ở mùa năm ngoái tại khách sạn Đệ Nhất, TP.HCM, một quan chức trong Ban Trọng tài đã lên tiếng bao biện cho những quyết định sai và khó hiểu của “vua sân cỏ” là… “ma ám” (!?). Và mọi người đều cười khẩy vì mắt mình, quan sát trong tầm theo dõi của mình lại có ba trợ lý giúp việc rồi còi ở miệng mình thì ma nào mà ám?

Sau ngày khai mạc V-League 2017, các clip tung lên mạng và cả truyền hình quay đi quay lại đều cho thấy rất rõ khi Jardel của Than Quảng Ninh xâm nhập sâu khu 16,5 m để nhận bóng thì một cầu thủ Hà Nội từ phía sau kéo ngã thật rõ ràng. Một quả phạt đền mười mươi cho Than Quảng Ninh (khi đó tỉ số trên sân đang là 3-2 nghiêng về Hà Nội). Và trọng tài Đức Vũ từ phía trên có góc nhìn rất tốt đã dứt khoát tuýt còi, chỉ tay vào chấm phạt đền… Thế rồi không hiểu thế nào mà chỉ tích tắc sau đó thì vị vua này lại “bẻ còi” và biến quả 11 m mà Than Quảng Ninh được hưởng thành quả phát bóng lên cho chủ nhà Hà Nội (!?).



Trọng tài Đức Vũ chỉ tay vào chấm 11 m rồi lại thay đổi quyết định cho Hà Nội phát bóng lên, còn HLV Phan Thanh Hùng ôm mặt vì đội nhà bị cướp bàn thắng và cướp điểm. Ảnh: THANH NIÊN - PV

Một sai lầm khủng khiếp mà cả làng bóng thắc mắc không biết vì sao trọng tài Đức Vũ lại chuyển lỗi nhanh đến thế khi từ nhận định đúng “bẻ” sang thành nhận định sai, bất chấp phản ứng của cả đội khách như than khóc với trọng tài này.

Đầu mùa giải năm nay, VFF, VPF đã ra hàng loạt văn bản và buộc các trọng tài thật nghiêm túc và tiếng còi phải trung thực, trong sáng. Khi những công văn do chính Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ký còn chưa ráo mực thì đầu mùa lại xảy ra chuyện trọng tài lấy của khách ban phát cho chủ nhà và không biết với kiểu “chia của” như thế thì trọng tài được gì và đội khách cùng bóng đá Việt Nam mất gì?

Trao đổi với báo chí, Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho biết: “Ngay sau vòng 1 kết thúc thì VPF sẽ rà soát tất cả trận đấu”. Vâng, vẫn là điệp khúc cũ cho dù mùa giải năm nay điệp khúc ấy phát sớm hơn, tức ngay sau lượt trận khai mạc và khán giả cả nước còn chưa quên những câu “Xin hứa! Xin hứa! Xin hứa!” của đại diện các trọng tài.

Thực tế hành động “bẻ còi” của trọng tài Nguyễn Đức Vũ qua một tình huống phạt đền mười mươi mà lẽ ra Than Quảng Ninh được hưởng cần phải giải mã tới nơi tới chốn.

Khi mà tất cả các bên cùng hô hào những nỗ lực mang lại mùa giải “sạch” từ tất cả các phía, trong đó có cả những tuyên thệ của giới trọng tài thì sự cố trên lại đi ngược với tiêu chí của ban tổ chức và sự cải tổ mà bóng đá Việt Nam muốn làm sạch để xóa bớt cái “đen” ở AFF Cup.

Hy vọng là đại diện Ban Trọng tài nghiêm túc làm rõ trách nhiệm của cấp dưới mình chứ đừng đổ cho “ma ám” như mùa trước có những trọng tài FIFA làm sai luật sau đó không cho cầm còi nữa nhưng lại trau dồi cho đi học làm… giám sát trọng tài.

Cái đó còn đáng sợ và đáng lo hơn cả “ma ám”.