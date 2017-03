Trọng tài Mazzoleni: “Cứu tinh” của Inter hay AS Roma

Trong quá khứ, “vị vua sân cỏ” Mazzoleni đều mang lại điềm may cho Inter lẫn AS Roma và lần này, trong cuộc chiến sinh tử này, ông sẽ là “thần may mắn” của đội bóng nào.

Đang vùng vẫy trong khủng hoảng, Inter và AS Roma phải chạm trán nhau tranh giành sự sống. Thật công bằng khi trọng tài điều khiển trận đấu này, Mazzoleni đều được coi là “thần may mắn” của cả hai đội bóng. Mazzoleni, “thần may mắn” của cả Inter lẫn AS Roma Sở dĩ, nói như vậy là bởi, trong quá khứ, hai đội bóng trên đều chưa từng thất bại mỗi trận đấu vị vua áo đen sinh tại Bergamo này cầm còi trận đấu họ tham gia. Với Inter, họ toàn thắng trong cả 2 lần Mazzoleni “cầm cân nảy mực”. Thú vị hơn, họ thắng rất đậm trong cả hai lần đó (4-0 trước Bari năm 2010 và 3-0 trước Reggina năm 2009). Chưa hết, Nerazzurri còn được hưởng tới…3 quả penalty trong hai trận đấu đó và chưa từng bị thổi phạt đền. Bên cạnh đó, thống kê còn chỉ ra rằng, Mazzoleni chỉ rút đúng 2 thẻ vàng trong những trận đấu của nửa Xanh thành Milan trong khi đó, con số đó bên phía đối thủ là 4. Không chỉ Inter, AS Roma cũng thi đấu rất thành công trong những trận đấu mà Mazzoleni bắt chính. Trong 4 trận thi đấu dưới sự điều khiển của trọng tài này, đội bóng thành Roma chiến thắng tới…3 trận. Đó là các trận thắng trước Bologna (2-0 năm 2008), Lecce (3-2 năm 2009), Chievo (1-0 năm 2010) và ở trận còn lại “bày sói” thủ hòa 2-2 trước Fiorentina. Rõ ràng, sự xuất hiện của “thần may mắn” Mazzoleni mang lại những tín hiệu lạc quan cho cả Inter lẫn AS Roma. Nhưng biết đâu, Mazzoleni sẽ tiễn một đội bóng xuống “địa ngục” sau trận đấu này. Theo H.Long (Dân trí)