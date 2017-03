Trọng tài Võ Minh Trí: "Tôi sợ đến Hải Phòng"

Trọng tài Võ Minh Trí. Ảnh: An Nhơn

Sáng 16/5, hai ngày sau khi bị hành hung, trọng tài Võ Minh Trí đã viết báo cáo gửi lên Ban tổ chức giải, Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông Trí khẳng định rằng mình đã bắt trận đấu Đồng Tháp và Hải Phòng vô tư khách quan và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo vị trọng tài FIFA, trong tình huống phạt đền Hải Phòng ở phút 73 ông đã không sai lầm. Cầu thủ Ansad của Hải Phòng đã kéo ngã Hải Anh phía Đồng Tháp trong vòng cấm. "Thủ môn Ngọc Tân dùng tay đẩy vào mặt tôi và có những lời lẽ khó nghe nên tôi rút thẻ đỏ. Đinh Tiến Thành cũng phản ứng mạnh mẽ và tôi đã rút thẻ vàng thứ hai. Còn quyết định của tôi đúng hay sai, giám sát trọng tài, hàng nghìn khán giả trên sân và những người xem qua truyền hình VTV3 hôm ấy quan sát rất rõ", ông Trí nói.

Ở tình huống chạy đến nhắc nhở HLV Thụy Hải, trọng tài giải thích là bởi ông Hải phản ứng ở ngoài sân. Ông Trí nói, ông Hải phản ứng về việc trọng tài để bác sĩ chăm sóc cầu thủ Đồng Tháp ngay trên sân mà không cho khiêng ra ngoài. Ông giải thích luật mới đã ban hành năm 2011 cho phép được quyền chăm sóc trên sân. Tuy nhiên ông Hải đã không hiểu và phản ứng mạnh. Bác sĩ của Hải Phòng cũng có những lời lẽ không hay kèm theo nên bị ông Trí đuổi lên khán đài.

Trong báo cáo gửi ban tổ chức giải, giám sát trọng tài Nguyễn Văn Mùi và giám sát trận đấu Đặng Quang Dương cũng cho biết trọng tài Võ Minh Trí đã bắt trận đấu tốt. Cả hai ông giám sát là người đồng hành cùng trọng tài Trí trên chuyến xe "bão táp" từ Đồng Tháp về TP HCM hôm ấy, nhưng không nhớ biển số xe nhóm người hành hung trọng tài Trí. "Sau sự cố, trọng tài Trí cho biết tinh thần không tốt. Hai ngày qua, tôi vẫn thường xuyên liên lạc để động viên, an ủi trọng tài Trí", cựu Chủ tịch Hội đồng trọng tài nói.

Trọng tài Võ Minh Trí là "ông vua sân cỏ" dày dạn kinh nghiệm của Việt Nam, với 18 năm cầm còi ở V-League. Ông Trí đoạt danh hiệu Còi vàng 2010, có nhiều uy tín nên thường được cử bắt những trận cầu căng thẳng trong nước và khu vực. Đây là lần đầu tiên ông Trí gặp phải sự trả thù sau trận đấu kết thúc. Sau sự việc này, những ngày qua mỗi khi ra đường ông rất lo sợ. Ông cũng không quên có người hăm dọa sẽ xử ông khi đến Hải Phòng: "Sau sự cố này tôi sợ đến sân sân Lạch Tray".

Một số cổ động viên của Hải Phòng trên sân Cao Lãnh chiều 13/5. Ảnh: Thiên Ý

Trao đổi với PV, chị Thanh Huyền, Trưởng Hội cổ động viên phía Nam của Hải Phòng khẳng định những người hành hung trọng tài Võ Minh Trí tối 13/5 không thuộc nhóm CĐV do mình quản lý. "Tôi đã xác minh, sau trận đấu hôm đó, một CĐV trong đoàn là người phía Bắc khi đứng trước cổng A sân Cao Lãnh đã bị giữ lại. Đến 21h đoàn mới lên xe về thì họ không thể gặp xe trọng tài hơn 22h. Những người do tôi quản lý hôm đó đều khẳng định không có hành hung trọng tài. Tôi cũng đã trình bày với an ninh điều tra hôm qua", chị Thanh Huyền cho biết.

Hội CĐV bóng đá Hải Phòng được thành lập năm 2009 và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND TP Hải Phòng. Nhưng hơn ba tháng sau khi ra đời, Hội đã bị xóa sổ do để xảy ra nhiều điều sự cố khi đi cổ vũ, khiến CLB Hải Phòng phải gánh nhiều án phạt từ ban tổ chức giải. Sự việc trực tiếp dẫn đến chuyện xóa sổ Hội là vụ xô xát với cảnh sát cơ động sau trận Hải Phòng gặp Thể Công trên sân Hàng Đẫy ngày 10/6/2009.

"Hội cổ động viên của Hải Phòng hiện nay là tự phát không có đơn vị quản lý. Phía Nam có khoảng 100 người nhưng từ khi đội bóng đi xuống chỉ còn khoảng 50 CĐV. Tiền áo, di chuyển, vé vào cổng do mọi thành viên tự mua. Hôm xuống Đồng Tháp, các thành viên phía Nam đi nhờ xe của những người từ Bắc vào", Trưởng đại diện nhóm CĐV Hải Phòng cho biết.

Theo An Nhơn (VNE)