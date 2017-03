Trung vệ Như Thành được giảm một nửa án

Trước đó, theo Quyết định số 324/QĐ-LĐBĐVN ngày 27/7/2010, trung vệ từng nhiều năm khoác áo ĐTQG đã bị Ban kỷ luật VFF đưa ra án phạt nghiêm khắc khi cấm thi đấu 2 trận và phải nộp phạt 10 triệu đồng, do cầu thủ này đã có hành động khiêu khích khán giả sau trận SHB Đà Nẵng - V.Ninh Bình ở vòng 21 V.League diễn ra ngày 25/7 vừa qua.



Ở những phút cuối trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và XM the Vissai Ninh Bình trên sân Chi Lăng ngày 25/7, Như Thành đã có va chạm với thủ môn Văn Hạnh của đội chủ nhà và bị khán giả phản ứng. Đáp trả, Như Thành đã có cử chỉ khiêu khích và thách thức đối với khán giả trên sân Chi Lăng. Chứng kiến hành động không hay ấy của Như Thành, khán giả Đà Nẵng đã không chịu ra về mà tìm đuờng xuống sân để tiếp cận Như Thành, nhưng bị lực lượng an ninh ngăn chặn. Hành vi ấy khiến Như Thành bị Ban kỷ luật treo giò 2 trận cùng mức tiền 10 triệu đồng do vi phạm Điều 61 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN: “Cử chỉ khiêu khích công chúng”.





Được giảm án nhưng Như Thành vẫn không thể ra san vào chiều mai do lĩnh đủ 3 thẻ vàng. (Ảnh: Quang Minh)

Với án phạt trên, cá nhân Như Thành cũng như CLB V.Ninh Bình sẽ phải đối mặt với thiệt thòi lớn khi trung vệ này không thể ra sân ở 2 trận tiếp LS Thanh Hóa và HAGL tại vòng 22 và 23. Đây được coi là 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với V.Ninh Bình trong mục tiêu thoát chơi play-off mùa này.

Nhận thấy những khó khăn trên, BLĐ V.Ninh Bình và cá nhân Như Thành đã viết đơn xin giảm án gửi tới Ban giải quyết khiếu nại. Sau khi xem xét lại hồ sơ cũng như các báo cáo và lá đơn của Như Thành, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định số 331/QĐ-LĐBĐVN về việc giảm thời hạn kỷ luật xuống còn 1 trận đối với trung vệ của CLB V. Ninh Bình và giữ nguyên mức phạt tiền 10 triệu.



Tuy nhiên, quyết định giảm án của VFF vẫn không thể giúp trung vệ hàng đầu Việt Nam có thể trở lại thi đấu ngay tại vòng 23 tới, khi V.Ninh Bình tiếp HAGL trên sân nhà, bởi anh cũng đã nhận đủ 3 thẻ vàng tại mùa này và theo quy định của VFF thì việc một cầu thủ phải nhận số thẻ phạt trên đương nhiên sẽ không được thi đấu ở ngay vòng kế tiếp.

