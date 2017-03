Trung vệ Vũ Như Thành: “Mọi người không công bằng với tôi”

Tuyển VN lên đường sang Malaysia Hôm nay 11-12, đội tuyển VN lên đường sang Kuala Lumpur chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi gặp chủ nhà Malaysia ngày 15-12. Sở dĩ đội VN lên đường sớm vì HLV Calisto muốn các học trò làm quen với khí hậu nóng bức hiện tại ở Malaysia. Tuyển VN sẽ ở khách sạn 5 sao Palace of The Golden Horse, nằm cách sân vận động Bukit Jalil khoảng mười phút lái xe. Do không có chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Malaysia nên tuyển VN phải bay từ Hà Nội vào TP.HCM, chờ quá cảnh sau đó bay tiếp qua Malaysia và chặng về cũng diễn ra tương tự. Đi theo cách này, đội tuyển phải mất đến bảy giờ bay và chờ đợi. Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ hôm qua, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền cho biết kết quả siêu âm và chụp phim cho thấy tình trạng chấn thương của hai hậu vệ biên Quang Thanh, Việt Cường không quá nghiêm trọng. Quang Thanh không bị giập xương, nhưng bắt buộc phải dùng nạng để vùng cơ đang bị tổn thương nhanh chóng bình phục. Việt Cường bị rách dây chằng chéo sau độ II, nhưng may là không bị rách cơ như chẩn đoán ban đầu. Dù vậy, khả năng ra sân ở trận bán kết lượt đi của Quang Thanh lẫn Việt Cường là khá thấp. S.H