Trước đại chiến Chelsea, Sir Alex gây áp lực lên trọng tài

Trong một vài mùa giải gần đây, HLV Alex Ferguson thường xuyên phàn nàn về công tác trọng tài trong mỗi trận đấu mà Man Utd phải đối đầu Chelsea. Còn nhớ, mùa giải năm ngoái, Didier Drogba ghi bàn ở tư thế việt vị, giúp The Blues có được chiến thắng quan trọng tại Old Trafford. Mùa giải năm nay, cũng vì lời chỉ trích nhắm vào trọng tài Martin Atkinson ở trận đấu lượt đi mà Sir Alex đã phải nhận án phạt treo quyền chỉ đạo dài hạn. Ở cuộc thư hùng ngày mai, FA đã chỉ định Howard Webb đảm nhiệm vai trò cầm cân nảy mực tại Nhà hát của những giấc mơ. Để đảm bảo các học trò của mình không phải nhận những quyết định bất lợi trong trận đấu, vị chiến lược gia gạo cội đã tung chiêu bài tâm lý chiến gây áp lực lên trọng tài trước giờ bóng lăn. Phát biểu với báo giới, ông già gân chia sẻ: “Howard Webb là trọng tài xuất sắc nhất, đó là điều không cần phải nghi ngờ hay bàn cãi. Tuy nhiên, tôi vẫn lo sợ rằng đội bóng của mình có thể phải nhận quyết định bất lợi”. “Chỉ hi vọng rằng lần này, tới lượt Man Utd là người được hưởng may mắn”. Tuy nhiên, người đồng nghiêp bên kia chiến tuyến, Carlo Ancelotti lại không dễ dàng bị cuốn vào đòn tâm lý chiến của Fergie: “Bạn cần có hai người để tạo nên một cuộc chiến nhưng tôi lại yêu hoà bình. Tôi luôn đặt 100% niềm tin của mình vào các trọng tài tại Premier League”. Theo Việt An (Bongdaso)