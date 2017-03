Trước đại chiến, HLV Wenger lại ca thán về trọng tài

Theo HLV Wenger, Arsenal là đội bị trọng tài đối xử bất công nhất tại Premier League. Giáo sư dẫn chứng các quyết định thiếu sáng suốt của trọng tài góp phần lớn khiến CLB này thua Fulham và Swansea. “Chúng tôi đã không may mắn khi phải nhận những quyết định thiếu chính xác của trọng tài nhất là trong 2 trận đấu gặp Fulham và Swansea. Ở trận gặp Fulham, chúng tôi đáng lẽ nên được hưởng 1 quả penalty khi Gervinho bị phạm lỗi. Trong lần đụng độ Swansea chúng tôi lại phải chịu 1 quả đá phạt đền do tình huống ăn vạ của đối thủ”. HLV người Pháp không đổ lỗi toàn bộ thất bại của Arsenal cho trọng tài. Tuy nhiên Giáo sư cho rằng những quyết định thiếu sáng suốt của các vị vua áo đen đã ảnh hưởng rất lớn tới kết quả trận đấu. Chính bởi vậy, HLV Wenger đang tỏ ra vô cùng e ngại cuộc tiếp đón Man Utd khi trọng tài bắt chính là ông Mike Dean. Nên biết trong 10 trận gần nhất của Pháo thủ do trọng tài Mike Dean bắt chính, Arsenal không 1 lần ca khúc khải hoàn. Trong cuộc đón tiếp Quỷ đỏ lần này, đội quân của HLV Wenger đang rất quyết tâm trả món nợ đã vay ở nửa đầu mùa giải. Trên sân Old Trafford, Pháo thủ bị Man Utd đánh bại với tỷ số 8-2. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)