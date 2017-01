Trước trận MU-Liverpool 0 giờ đêm nay: Đỏ nào đỏ hơn?

Chiến lược gia Đức Klopp nêu cao tinh thần cho toàn đội bằng việc các cầu thủ siết chặt tay nhau, tinh thần đồng đội cao độ khi đến làm khách tại Old Trafford. Trong khi đó Mourinho lại “dọa” Klopp rằng, ông sẽ cho Klopp biết cái “nhà hát của những giấc mơ ấy” thành “cơn ác mộng” cho Liverpool. Chưa biết màu đỏ nào đỏ hơn.



Khuya nay cuộc chạm trán MU- Liverpool sẽ là một trận hay nhất mùa giải ?

Quỹ đỏ tiếp The Reds được đánh giá sẽ là trận hay nhất của mùa giải năm nay khi hai đội đang giành cửa danh tiếng lực lượng lẫn hai nhà cầm quân giàu cá tính.

Chủ sân Old Trafford thiếu trung vệ Erick Bailly do anh đã trở về quê hương Bờ Biển Ngà để khoác áo tuyển đá Cúp châu Âu. Mourinho trông chờ vào tuyển thủ Armenia Mkhitaryan sẽ là cầu nối, “ngòi nổ” trong những pha tấn công của đội nhà. Mkhytaryan đang đạt phong độ cực tốt. Bên cạnh đó hai “viên ngọc đen”, tuyển thủ Pháp Anthony Martial và Paul Pogba cũng đang hạ quyết tâm biến “nhà hát của những giấc mơ” thành cơn ác mộng cho đoàn quân đỏ The Reds.

Ba trụ cột Coutinho, Matip và Henderson của Liverpool thì Klopp đã đảm bảo sẽ có mặt trong đội hình xuất phát tại Old Trafford khuya nay.

Chiến lược gia Đức Juergen Klopp lệnh cho học trò chơi tinh thần đồng đội cao và đẩy trận đấu lên đúng “triết lý Hard Rock Football” mà nó đã tạo ra “thương hiệu” Klopp cũng như ông đang cố công xây dựng Liverpool sau Dortmund.

Khi khẳng định bộ ba trên sẽ có mặt trong đội hình, Klopp nói với báo chí Anh: “Trong những trận gặp những “kẻ thù” lớn và lâu đời thì tôi phải luôn sử dụng những cầu thủ già dặn”.

Klopp khẳng định: “Chúng tôi đến Old Trafford là phải nhận được…kết quả không còn một lý do nào khác vì đơn giản chúng tôi là Liverpool. Chúng tôi phải chứng minh điề này. Mọi người đều trông mong đó là một cuộc chiến thật sự. và tất nhiên chúng tôi sẽ làm điều đó”.

Nhận xét về đối thủ, Klopp thừa nhận rằng, MU ngày nay rất khác với MU đầu giải. Họ đã vào guồng và nhiều cá nhân đã chứng minh được giá trị của mình.

Trong khi đó tay săn bàn Ibra hứa sẽ tiếp tục chinh phục khán giả Anh. Ibra cho rằng mới chỉ qua ba tháng anh đã phải làm cho người Anh hài lòng về mình.

Hãy chờ cuộc chiến “Derby màu đỏ” lúc 0 giờ đêm nay.