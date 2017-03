Trưởng đoàn VN Lê Hoài Anh: ‘Mục tiêu vào chung kết!’

Tổng Thư ký VFF với trọng trách trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh (ảnh) khẳng định: “Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu có mặt trong trận đấu dành cho hai đội mạnh nhất AFF Cup 2016”.

Sau buổi tập kín chiều 18-11 trên sân Thuwanna (Yangon, Myanmar), ông Lê Hoài Anh nhìn vào đông đảo PV Việt Nam đang tác nghiệp và lên tiếng: “Rất đông PV từ Việt Nam theo đội tuyển sang Myanmar đưa tin và chúng tôi cũng như toàn đội tuyển xem đấy là vinh dự chứ không nghĩ đó là áp lực với đội tuyển!”.

Nói về tham vọng của đội tuyển Việt Nam tại AFF, trưởng đoàn Hoài Anh nhấn mạnh: “Trong bóng đá ai cũng muốn thắng cả nhưng vô địch chỉ có một đội giành chiến thắng trong trận đấu chung kết. Trong hợp đồng ký kết với HLV Hữu Thắng điều đầu tiên là đưa đội vượt qua vòng bảng, sau đó mới tính tiếp từng trận. Tuy nhiên, mục tiêu chúng tôi hướng tới là trận chung kết của giải. Với sự quan tâm của hàng chục triệu cổ động viên ở quê nhà, bản thân tôi hay đội tuyển đều không gặp bất kỳ sức ép nào. Ngược lại, đó lại là động lực để chúng tôi phấn đấu để mọi người cùng cố gắng. Về trường hợp chấn thương của Tuấn Anh, qua làm việc với bác sĩ chúng tôi được biết là chấn thương chưa có những tiến triển tích cực. Đến thời điểm này (tối 18-11 - PV) chúng tôi vẫn chưa chắc chắn có kịp đăng ký Tuấn Anh vào danh sách tham dự AFF Cup hay không. Chúng tôi còn chờ đánh giá của bác sĩ, nếu Tuấn Anh hồi phục trong vòng một tuần thì có thể ban huấn luyện sẽ dành chỗ cho cầu thủ này ở giai đoạn tiếp theo...”.





Tuấn Anh tập riêng ngoài đường chạy nhưng vẫn nuối tiếc nhìn các đồng đội trong sân. Ảnh: HUY HÙNG

Nói về sự chuẩn bị cũng như công tác an ninh, trưởng đoàn Lê Hoài Anh chia sẻ: “Bóng đá là môn thể thao đối kháng cao. Vấn đề áp lực trong quản lý đội tuyển bao giờ cũng có. Đối diện với áp lực cách tốt nhất là sự chuẩn bị tốt, đồng thời sẵn sàng cao nhất cho những thử thách sắp tới. Bên cạnh đó, vấn đề an ninh cũng được chúng tôi phối hợp với bên an ninh thắt chặt. Điều này đã trở thành thông lệ mỗi khi đội tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch lớn”.

Trước câu hỏi về những phàn nàn chuyện ăn ở của đội tuyển tại Yangon, Myanmar, ông Hoài Anh phân trần: “Chủ nhà Myanmar đã làm tốt nhất trong điều kiện có thể. Và chúng tôi cũng đang từng ngày hoàn thiện để các cầu thủ có những bữa ăn đủ dinh dưỡng nhất. Tất nhiên thức ăn thì không thể phong phú nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cần thiết...”.