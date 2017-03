Truyền thông ĐNÁ tin Việt Nam tổ chức thành công AFF Cup 2014

Theo lý giải của nhiều tờ báo thì đó là điều tất yếu, bởi Thái Lan và Malaysia đã được đăng cai AFF Cup năm ngoái, còn Myanmar và Indonesia là các nước chủ nhà của SEA Games 2013 và SEA Games 2011, trong khi các quốc gia Đông Nam Á còn lại đều chưa sẵn sàng để đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) có nhiều lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà tại vòng đấu bảng. Ảnh: V.S.I



Đánh giá về sự kiện này, giới truyền thông Thái Lan đều có chung nhận định cho rằng Singapore và Việt Nam với lợi thế chủ nhà sẽ nắm giữ những lợi thế lớn và sẽ là những ứng cử viên hàng đầu cho một vé lọt vào bán kết ở bảng đấu của mình.



Tờ nhật báo Thái Lan Bangkok Post cho rằng Việt Nam sau thất bại tại AFF Cup 2012 đang rất quyết tâm lấy lại vị thế của một đội bóng hàng đầu khu vực, thể hiện qua việc quyết tâm đăng cai vòng đấu bảng AFF Cup 2014.

Còn Singapore đang là ĐKVĐ Đông Nam Á và luôn là một đối thủ khó chơi. Bởi thế Thái Lan dù rơi vào bảng đấu nào cũng sẽ phải chiến đấu hết sức mình mới có hy vọng giành được chiếc vé còn lại trong bảng để lọt vào bán kết.



Trong khi đó, các tờ báo Singapore ra ngày hôm qua như The New Paper, The Straits Times hay Today đều bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng tổ chức thành công vòng bảng AFF Cup 2014 của Singapore cũng như Việt Nam.



Theo giới truyền thông Singapore thì cả Singapore và Việt Nam đều đã có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao lớn và đều đã từng tổ chức thành công các kỳ AFF Cup hoặc Tiger Cup trước đây.

Đặc biệt trang điện tử Sport247 tỏ ra phấn khởi khi Việt Nam là nước chủ nhà của AFF Cup 2014 bởi Tiger Cup và AFF Cup ở Việt Nam thường mang lại may mắn cho bóng đá Singapore. Bằng chứng là trong 3 lần Việt Nam đăng cai Tiger Cup và AFF Cup từ trước đến nay thì có tới 2 lần Singapore bước lên ngôi vô địch (vào các năm 1998 và 2004).

Cùng chung nhận định với giới truyền thông Singapore, tờ The Star của Malaysia sau khi đưa tin Việt Nam và Singapore trở thành các quốc gia chủ nhà của AFF Cup 2014, đã bình luận thêm rằng đó sẽ là cuộc tập dượt hữu ích của Việt Nam để chuẩn bị đăng cai các giải thể thao tầm cỡ lớn hơn trong những năm tiếp theo như Asian Beach Games 2016 và sau đó là Asian Games 2019.

Nhìn chung, giới truyền thông Malaysia trong ngày hôm qua hầu hết cũng đều tỏ ra tin tưởng vào khả năng tổ chức một kỳ AFF Cup thành công nữa của Việt Nam.

Theo Hương Thùy (TT&VH Online)