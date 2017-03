"Tú bà" giúp Beckham thanh minh vụ "ngủ với gái gọi"

Michelle Braun là một má mì chuyên môi giới gái gọi cho các ngôi sao Thể thao nổi tiếng thế giới. Vụ scandal tình ái mới được phát hiện gần đây giữa người mẫu playboy Loredana Jolie và tay golf nổi tiếng Tiger Woods cũng được cho là có bàn tay môi giới của "Tú bà" 32 tuổi này.



“Nếu David Beckham thuê gái gọi để ngủ qua đêm với anh ta trên đất Mỹ, chắc chắn tôi sẽ biết điều đó. Đơn giản bởi vì tôi làm việc với những cô gái gọi và giới thiệu họ với những ngôi sao thể thao trên khắp thế giới”, Michelle Braun khẳng định.

Beckham được má mì thanh minh chuyện ngủ với gái điếm.

Theo tờ The Sun , tú bà Michelle Braun đã kiếm được hơn 3 triệu bảng từ công việc môi giới gái gọi cho những ngôi sao Thể thao nổi tiếng. Tuy nhiên, má mì người Mỹ này cũng cho biết cô chưa từng nghe và làm việc với một gái gọi nào có tên là Irma Nici.



“Tôi chưa bao giờ làm việc và thậm chí chưa bao giờ nghe về cô gái gọi nào có tên là Irma Nici. Tôi tin Beckham hoàn toàn trong sạch và câu chuyện cậu ấy ngủ với Irma Nici được đăng trên tạp chí In Touch là bịa đặt”, Michelle Braun nói.



Trước đó, cựu tiền vệ của Manchester United cũng đã chính thức đòi gái làng chơi Irma Nici và tạp chí In Touch phải bồi thường 16 triệu bảng vì bịa đặt chuyện anh ngủ với Irma Nici. Tuy nhiên, ngôi sao người Anh cũng khẳng định nếu thắng kiện, anh sẽ dùng khoản tiền trên làm từ thiện.