Từ cảnh báo của Thái Lan đến sai phạm của trọng tài Việt Nam

Đầu mùa bóng 2015 này tân chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot đã triệu tập các nhà chuyên môn mổ xẻ chuyện nhức nhối, sai lầm của trọng tài và thực trạng vua sân cỏ bị tấn công liên tục.

Hiện nay V-League cũng đang nhức nhối chuyện trọng tài. Nhất là những tình huống trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền khi cầu thủ phạm lỗi ngoài khu vực cấm… rất xa.

Không chỉ ở Thanh Hóa qua trận FLC Thanh Hóa tiếp SL Nghệ An trong khuôn khổ vòng 9 V-League. Cũng ở vòng 9 này trên sân Long An chiều 8-5 tình huống cuối trận, trọng tài Nguyễn Đức Vũ chỉ tay vào chấm phạt đền của Đồng Tháp để Long An được hưởng khi chủ nhà đang dẫn 2-1 cũng gây nên nhiều tranh cãi, trong hay ngoài vạch vôi 16,50 m. Cầu thủ Đồng Tháp vây quanh trọng tài Vũ phản đối tình huống diễn ra ngoài vùng cấm nhưng không thể thay đổi quyết định.



Pha phạm lỗi ở ngoài khu 16,50 m được trọng tài chiến kéo vào trong và biến thành quả 11 m, xóa đi bao nỗ lực của đội khách SL Nghệ An.

Trong biên bản báo cáo của giám sát trọng tài trận FLC Thanh Hóa - SL Nghệ An có kết luận “…trọng tài chính đã không hoàn thành nhiệm vụ vì đã phạm lỗi nghiêm trọng…”. Rất may là tình huống này được các camera ghi lại rất rõ. Bản thân trọng tài làm nhiệm vụ trận này là Hà Anh Chiến đã bị đội khách SL Nghệ An và HLV Ngô Quang Trường phản đối kịch liệt. HLV Quang Trường cho rằng đội ông đã bị trọng tài Chiến “cướp trắng” 3 điểm.

Trọng tài Chiến thừa nhận: “Tôi không được phép bình luận sâu về các tình huống trên sân. Tôi xin lỗi vì không thể đưa ra ý kiến gì… Trên sân thì khó vì tình huống diễn ra rất nhanh mà tôi lại đứng hơi xa nên tôi đã đưa ra quyết định như vậy".

…Như vấn đề hàng đầu mà những nhà chuyên môn Thái Lan chỉ ra cho Chủ tịch Somyot, nguyên nhân chính là trọng tài không theo kịp tình huống trên sân. Nguyên do là thể lực, sức khỏe của trọng tài có vấn đề. Trước thực trạng như vậy, Chủ tịch Somyot “siết” giáo viên đứng các lớp tập huấn trọng tài trước mùa giải và những bài kiểm tra thể lực, thẳng tay loại những trọng tài không đảm bảo thể lực. Không xuê xoa dẫn đến những trọng tài kém thể lực vẫn làm việc tại Thai-League rồi dẫn đến những quyết định thiếu chính xác…Đó là cội nguồn của những vụ vua sân cỏ bị cầu thủ, CĐV tấn công.

Vẫn không thể cho rằng chẳng còn “tiếng còi méo” nào tại V-League hiện nay hay Thai-League nhưng tất cả vua sân cỏ phải đảm bảo thể lực sung mãn, theo kịp tình huống là chuyện sống còn để hạn chế thấp nhất lỗi kỹ thuật và thua oan của nhiều đội bóng dẫn đến nạn tấn công trọng tài.

Trong cách trả lời báo chí của mình, trọng tài Hà Anh Chiến cũng cho rằng “tình huống xảy ra rất nhanh mà tôi lại đứng hơi xa nên đã đưa ra quyết định như vậy…”. Cách nói này là hoàn toàn sai. Vì phương châm của trọng tài là khi không quả quyết tình huống, không rõ ràng và không đủ tự tin thì không đưa ra quyết định. Đằng này đứng xa không rõ mà trọng tài Chiến lại đưa ra quyết định phạt đền là sai ngay từ những bài học của trọng tài.

Sân Long An cũng diễn ra tình huống gây tranh cãi tương tự. Tuy nhiên, diễn tiến và tỉ số lúc đó lại không căng như tại sân Thanh Hóa qua trận FLC Thanh Hóa khi đội khách SL Nghệ An đang dẫn 2-1 rồi đội khách bị phạt đền. Sân Long An lúc đó chủ nhà đang dẫn 2-1 và tiếp tục được hưởng quả phạt đền trong sự phản đối của cầu thủ Đồng Tháp.

Có một thực tế khác là hầu hết các sân cỏ Việt Nam lượng ánh sáng không đủ sáng, khi bốn dàn đèn bật lên, những lá cỏ phản chiếu ánh sáng rất mạnh, khó phân biệt vạch vôi trắng và lá cỏ bị phản chiếu ánh sáng. Nếu trọng tài đứng không đủ gần thì vô cùng khó khăn để phân biệt tình huống phạm lỗi diễn ra trong hay ngoài vạch vôi.

Thực trạng trọng tài không theo kịp tình huống hay nói khác đi không theo sát bóng dẫn đến những quyết định sai đang làm cho các đội bóng mất điểm oan. Đây là vấn đề thuộc về kỹ thuật… mà cách mổ xẻ như chủ tịch FAT mổ xẻ cũng đáng để tham khảo.