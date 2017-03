Từ cầu thủ đến HLV Bayern đều sợ... sân Calderon

Cuộc chiến của Lewadowski - Griezmann Cuộc chạm trán giữa Bayer và Atletico vào rạng sáng mai là cuộc so kèo của hai tiền đạo, một to cao là Robert Lewandowski của Bayern và một Antoine Griezmann nhỏ con nhưng cực kỳ lanh lẹ, kỹ thuật hoàn hảo. Mùa Champions Leagua năm ngoái Griezmann ghi những bàn thắng quan trọng từ các vòng knock out để đưa Atletico vào chung kết. Griezmann cũng là vua phá lưới Euro 2016 (6 bàn). Còn Lewandowski thì không cần phải nói khi anh là cỗ máy ghi bàn vô đối tại Bundesliga.