Từ El Clasico đến QBV 2012: Ronaldo hết lép vế Messi

Ai cũng hiểu, để đánh giá lựa chọn cầu thủ xứng đáng giành Quả bóng vàng, những người cầm lá phiếu luôn dựa vào 3 yếu tố chính: thành tích cá nhân, thành tích tập thể (CLB và ĐTQG) và cảm tính của người bỏ phiếu. Với sự kiêu hãnh bị nhiều người “vu” cho là ngạo mạn, CR7 ít được lựa chọn ở khía cạnh cảm tính hơn so với Messi. Còn ở hai khía cạnh còn lại, anh chưa cho thấy sự vượt trội, đặc biệt trong những trận Siêu kinh điển. Phải chăng, đó là lý do biến CR7 trở thành chuyên gia về nhì để rồi suốt năm này qua năm khác, anh cứ phải buồn mãi…



Ở mùa bóng thứ 4 khoác áo Real, CR7 bắt đầu không suôn sẻ bằng những chuyện bên ngoài sân cỏ mà người ta thích dùng nó để phán xét anh hơn là để cảm thông. Và rồi người ta nhớ lại 15 trận Siêu kinh điển anh từng góp mặt với sự nhạt nhòa không đáp ứng đúng kỳ vọng. Nhưng cuối cùng, NHM đã được chứng kiến một CR7 hoàn toàn lột xác ở trận El Clasico cuối tuần vừa rồi, trận đấu mà anh đã “lên kèo” rất nhiều so với Messi.



Đó là một CR7 vững vàng trong tư thế ông chủ cuộc chơi. Chưa bao giờ anh chơi hay như thế trước Barca kể từ khi gia nhập Real. Không còn hình bóng của một CR7 nặng nề khi đối diện Barca mà ta vẫn thấy ở những mùa trước. Thay vào đó là một Ronaldo thanh thoát, tinh quái, quyết đoán và ẩn chứa sự nguy hiểm. Nhìn vào cách chơi bóng của CR7 ở trận El Clasico mới đây, không ai dám nói anh chỉ là cầu thủ lớn trong những trận cầu nhỏ nữa.



Nếu Messi tỏ ra siêu đẳng cấp với cú sút phạt thần sầu mà Casillas chỉ bay để “mang tính minh họa” thì CR7 lại có cú sút góc hẹp “mắt lác” cũng ưu việt không kém. Hai bàn thắng của CR7 cũng đánh dấu tên anh vào lịch sử Real khi là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 trận Siêu kinh điển liên tiếp. Và với kết quả mỹ mãn sau trận El Clasico cuối tuần qua, chắc hẳn những chuyên gia bình chọn Quả bóng vàng cũng cần phải suy nghĩ nghiêm túc về việc phân định giải thưởng năm nay để CR7 “đỡ buồn”.



Xét về thành tích cá nhân ở giai đoạn vừa qua thì rõ ràng CR7 chỉ thua Messi ở thành tích ghi bàn. Nhưng ở thành tích tập thể thì anh không thua kém, thậm chí còn vượt trội. Real của CR7 vô địch La Liga, vào bán kết Champions League và đội tuyển BĐN thì vào đến bán kết EURO 2012. Trong khi đó, thành tích của Messi với ĐTQG năm 2012 lại không ấn tượng và Barca lại chỉ đoạt được Cúp Nhà Vua. Như vậy, vấn đề còn lại với CR7 trong cuộc đua quả bóng vàng với Messi chỉ còn là cảm tính của những người bình chọn.



CR7 đã chính thức “lên kèo” so với Messi trong cuộc đấu tay đôi. Và như vậy, QBV cho anh âu cũng là một kết cục có hậu…

Theo Hà Quang Minh (Bongdaplus)