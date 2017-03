Tứ kết Cúp Quốc gia: ĐKVĐ B. Bình Dương giải hạn

Ở tứ kết Cúp Quốc gia ấy, B. Bình Dương đã chiếm lợi thế ở trận lượt đi trên sân nhà khi đánh bại HA Gia Lai 5-3. Chính vì thế, B. Bình Dương không cần vội vàng đánh phủ đầu mà nhún nhường chờ đối phương sập bẫy.

Đội khách chịu thua sớm ngay ở phút thứ 7 khi để chân sút Minh Vương phá lưới trên sân Pleiku. Thế nhưng vào hiệp 2, B. Bình Dương đã trỗi dậy mạnh mẽ với ba bàn thắng để kết liễu đội bóng phố núi. Công Vinh sút phạt đẹp mắt san bằng 1-1 cho đội khách ở phút 53. Đến phút 72, Firer dễ dàng đánh đầu cận thành HA Gia Lai, nâng cách biệt 2-0 và tám phút sau đó, Nsi ấn định 3-1 cho đương kim vô địch B. Bình Dương.

Không có bất ngờ ở loạt trận tứ kết lượt về Cúp Quốc gia khi các đội bóng đã tính sẵn cửa… bị loại ngay sau trận lượt đi. Rõ nhất là đội xếp đầu bảng V-League Hải Phòng nhẹ nhàng loại mình ra khỏi cuộc chơi khi để thua sân khách QNK Quảng Nam 0-3.

Chủ nhà sớm dẫn ở phút thứ 3 do công Diao Sadio và đến phút thứ 8, Hải Phòng thua tiếp bàn thứ hai với cú sút của Anh Tuấn dễ dàng đánh bại thủ môn số ba Vũ Hải. Tiền vệ Duy Nam ở hiệp 2 còn độc diễn qua hàng thủ Hải Phòng như chốn không người để ghi bàn thứ ba cho QNK Quảng Nam. Với tổng tỉ số 4-1 sau hai lượt trận, thầy trò Hoàng Văn Phúc sẽ vào bán kết gặp Hà Nội T&T (thắng đội hạng Nhất Nam Định 3-1).

Gay cấn nhất là cuộc đối đầu giữa Long An và Than Quảng Ninh khi cả hai đều dốc sức… chơi thật với quyết tâm cao giành vé bán kết. Chủ nhà Long An dẫn hai bàn, ở đầu hiệp 2 nhờ Tài Lộc và phút 84 đã nhân đôi cách biệt do công Tấn Tài.

Tuy nhiên, Than Quảng Ninh ở những phút cuối đã vùng lên lật ngược thế cờ rất độc. Ban đầu là pha đá phản lưới nhà của Thế Cường ở phút 89 giúp Than Quảng Ninh rút ngắn 1-2. Đến phút 90+3, Mạc Hồng Quân bất thần ghi bàn thắng san bằng 2-2. Trận hòa éo le của Long An đã khiến họ dừng cuộc chơi vì luật bàn thắng sân khách bởi ở trận lượt đi, hai đội hòa nhau 1-1.

Hai cặp đấu bán kết lượt đi Cúp Quốc gia 2016 giữa QNK Quảng Nam - Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh - B. Bình Dương diễn ra vào ngày 20-7, lượt về ngày 3-8.