Từ nỗi buồn play off đến ‘nổ tài’ Cúp Quốc gia

Play off chỉ hay ở sức bật của các cầu thủ trẻ Viettel tuổi khoảng 19-21. Lứa tuổi thể hiện sức sống nơi một tập thể trẻ nhưng cũng bộc lộ nhiều non trẻ so với Long An toàn các cựu binh.

Nhìn cảnh Long An thắng play off mà mừng như vô địch sau khi vừa “thoát chết” trước các cầu thủ trẻ Viettel lại thấy buồn cho mặt bằng bóng đá chuyên nghiệp. Một cựu vô địch, một đội bóng từng trải với nhiều cựu tuyển thủ quốc gia và U-23 thế mà nhiều lúc bị các cầu thủ trẻ Viettel hành cho tơi tả và phải đá kiểu rình rập.





HLV Calisto mừng đội bóng cũ trụ hạng nhưng chắc chắn ông không vui khi tư thế của nhà vô địch ngày nào nay lại phải co cụm và rình rập để trụ hạng trước những cầu thủ trẻ 19-21 tuổi.

Ở đây cũng cần khẳng định là Viettel chưa chủ động lên hạng với lứa cầu thủ trẻ đấy nhưng họ vẫn xem trận play off đấy là một cơ hội cọ xát quý. Trong khi đó thì đội Long An từng trải lại chọn một lối chơi theo kiểu rình rập sau khi các cựu binh xuống sức quá nhanh. Những Tài Em đã phải cày ải cả mùa đến độ trận play off phải thay ra khi cầm bóng không nổi vì bị các cầu thủ trẻ liên tục ập vào. Hoặc Quang Thanh kỳ cựu bên hành lang phải nhưng trước sức trẻ của những tiền đạo Viettel đã liên tục “hố hàng” và còn đứng vững được đến phút 120 là quá giỏi, quá nỗ lực.

Sau trận play off, không ít người đã hỏi tôi “Long An trụ hạng như thế thì trụ để làm gì?”. Lại cũng có người chia sẻ rằng các cầu thủ Viettel cứ được “thả” cho đá thoải mái chứ nếu họ có chủ trương, có bài bản thì chiếc vé lên hạng phải là Viettel.

Thú thật là nhiều cựu cầu thủ Long An khi còn khoác áo Đồng Tâm Long An đã tâm sự rằng chiến thắng của Long An trước các cầu thủ trẻ Viettel không mang tí dáng dấp gì của một đội bóng đàn anh từng trải. Và họ cũng thú thật rằng mình cảm thấy xấu hổ với cách trụ hạng đấy trước những cầu thủ đàn em.

Một ngày sau đó thì trận chung kết Cúp Quốc gia có một cơn mưa gôn “nổ tài” nhưng lại không phải là một trận cầu hấp dẫn với chuyên môn cao. Ngay cả khán giả Quảng Ninh cũng rất tinh ý khi đến sân Quảng Ninh không rầm rộ, không ồn ào và cũng không phấn khởi như V-League.

Một mùa giải sắp khép lại với biết bao những hoài nghi và nói như chuyên gia Đoàn Minh Xương là bóng đá ta “nghèo” khán giả, “nghèo” sức hút bởi không phục vụ xã hội.

Rồi cũng từ mặt bằng đấy chúng ta lại phải gắng gượng với một đội tuyển quốc gia là sản phẩm của V-League, của những trận play off và của Cúp Quốc gia.