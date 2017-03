Tự ý bỏ trận đấu, Than KSVN chờ án phạt nặng

Trong trận đấu áp chót chiều 19/7 giữa TP.HCM và Than KSVN đã diễn ra khá căng thẳng, khi các nữ cầu thủ TP.HCM buộc phải giành chiến thắng mới bảo vệ được chức vô địch đang nắm giữ. Đội ĐKVĐ tấn công nhiều và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng lại tận dụng thành công.

Sau quãng thời gian thi đấu chính thức diễn ra bình yên, trận đấu đột ngột “nóng” vào những giây bù giờ cuối cùng, khi trọng tài Bùi Quang Thông nổi còi cho TP.HCM được hưởng quả penalty ở tình huống thủ môn Thanh Hảo băng ra cản phá pha đi bóng của tiền đạo TP.HCM trong vòng cấm địa.

Than KSVN khó tránh khỏi án phạt nặng - Ảnh: An An

Cho rằng trọng tài bắt sai, thủ môn Thanh Hảo lao vào xô đẩy trọng tài Bùi Quang Thông và phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Không đồng tình với quyết định xử phạt của trọng tài, HLV Đoàn Minh Hải và các thành viên khác ngoài khu kỹ thuật Than KSVN cũng vào sân phản ứng dữ dội đòi trọng tài chính thay đổi quyết định.

Khi trọng tài Bùi Quang Thông không chấp nhận thay đổi quyết định đã đưa ra, HLV Đoàn Minh Hải ra hiệu cho cầu thủ rời sân khiến trận đấu bị gián đoạn. Mặc cho đại diện BTC giải và các giám sát thuyết phục, Than KSVN nhất quyết không chịu quay trở lại sân thi đấu.

Mọi việc chỉ được giải quyết sau khi đại diện BTC giải nối máy điện thoại với một lãnh đạo để có ý kiến chỉ đạo trực tiếp với HLV Đoàn Minh Hải. Sau hơn 20 phút gián đoạn, các cầu thủ Than KSVN mới chấp lại sân thi đấu, nhưng trên chấm 11m tiền đạo Bảo Châu của TP.HCM lại sút chệch khung thành. Hòa 0-0 với Than KSVN, các nữ cầu thủ TP.HCM phải chấp nhận nhường lại ngôi vô địch mùa giải 2011 cho Hà Nội TA1.

Tối qua đại diện BTC, giám sát đã thu thập tài liệu gửi vê BTC giải xem xét trước khi chuyển sang Ban kỷ luật tiếp tục xử lý. Đánh giá về sự cố bỏ cuộc của các cầu thủ Than KSVN, Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường: “Dù quyết định của trọng tài đúng hay sai thì việc BHL Than KSVN có hành động phản ứng dữ dội, tự ý bỏ ra ngoài là điều không thể chấp nhận

Việc tự ý rời khỏi sân khiến trận đấu bị gián đoạn nhiều phút vi phạm nghiêm trọng quy định của BTC giải. Hiện tại chúng tôi đang chờ BTC giải chuyển hồ sơ sang, khi nhận được hồ sơ thành viên Ban kỷ luật sẽ nhóm họp để đưa ra hình thức xử lý nghiêm khắc với các cá nhân, tập thể…”.

Trong trận đấu cuối cùng diễn ra chiều nay, nếu muốn cạnh tranh tấm HCB với TP.HCM các cầu thủ chủ nhà Hà Nam buộc phải giành chiến thắng đậm trước Hà Nội TA2.

Theo Ngọc Quỳnh (Dân trí)