Tự ý ra đi, Danh Ngọc lĩnh án “treo giò” 18 tháng

Theo quyết định của Ban kỷ luật VFF vừa ban hành, Hoàng Danh Ngọc bị xử phạt theo điều 55 về quy chế kỷ luật, với lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng không có lý do chính đáng. Trước khi đưa ra án kỷ luật, Ban kỷ luật cũng có văn bản trả lời CLB Nam Định, Hoàng Danh Ngọc và luật sư về hình thức xử lý, dựa trên hồ sơ do các bên gửi lên.

Danh Ngọc (phải) quyết tâm tìm cho mình một CLB mới - Ảnh: Gia Hưng

Để trở thành cầu thủ tự do, Hoàng Danh Ngọc có trách nhiệm bồi thường lại phí đào tạo cho CLB Nam Định theo đúng bản hợp đồng đào tạo trẻ đã ký kết. Tổng số tiền bồi thường của Hoàng Danh Ngọc được phòng pháp lý và tư cách cầu thủ VFF định giá là 2,4 tỷ đồng. Ngoài mức đền bù thuộc hàng cao nhất lịch sử V-League, tiền vệ cánh trái này còn phải nhận mức treo giò kỷ lục 18 tháng khi chuyển đến thi đấu cho CLB mới.

Trước buổi họp của các thành viên Ban kỷ luật VFF, mức án mà Hoàng Danh Ngọc phải nhận dự kiến dài nhất là 12 tháng. Sau khi xem xét và phân tích hồ sơ, Ban kỷ luật đã quyết định xử phạt nặng đối với Danh Ngọc, do cầu thủ này đang là cầu thủ thuộc đội tuyển Olympic Việt Nam. Danh Ngọc và luật sư có quyền làm đơn kháng án lên VFF trong 7 ngày, kể từ thời điểm Ban kỷ luật ký án phạt.

Đón nhận án phạt từ Ban kỷ luật VFF, tiền vệ Hoàng Danh Ngọc khẳng định sẽ làm đơn kháng án về thời hạn treo giò 18 tháng theo đúng quy định. Trong thời gian này, Danh Ngọc vẫn tạm thời tập luyện cùng với các cầu thủ V. Ninh Bình để duy trì thể lực trong khi thực hiện bản án treo giò.

Hiện tại chưa có đội bóng nào lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho Danh Ngọc, nhưng theo một nguồn tin cho biết tiền vệ gốc Thái Bình sẽ về đầu quân cho V. Ninh Bình sau khi giải quyết xong những tranh chấp với CLB Nam Định. Ngoài khoản đền bù 2,4 tỷ đồng cho đội bóng thành Nam, Hoàng Danh Ngọc còn nhận được khoản tiền “lót tay” không nhỏ khi chấp nhận ký bản hợp đồng dài hạn (3 năm chính thức, kèm theo điều khoản gia hạn 2 năm).

Trước khi nhận án treo giò vì lỗi đơn phương chấm dứt hợp đồng không có lý do chính đáng, tiền vệ Danh Ngọc cũng đã từng bị treo giò dài hạn vì hành động giơ ngón tay thối về phía CĐV Thể Công khi còn thi đấu cho Nam Định năm 2009.

Theo Ngọc Quỳnh (Dân trí)