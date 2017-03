Tương lai Carlos Tevez: Lần này là vĩnh viễn

Chưa bao giờ có một cầu thủ nước ngoài để lại một sự nghiệp thành công, đáng nhớ, nhưng cũng đầy tranh cãi như thế ở Premier League. Tevez, 29 tuổi, tới giải Ngoại hạng 7 năm trước cùng đồng hương Mascherano. Hiện giờ, khi mà AC Milan và Juventus đang tranh nhau để có anh, rốt cuộc Tevez đã khép lại chương cuối cùng trong sự nghiệp ở Anh.

Từng khoác áo West Ham, M.U và Man City, Tevez đã giành Champions League, 2 Premier League và 1 League Cup với M.U, cùng 1 chức vô địch Premier League và 1 Cúp FA với Man City. Song những lần anh gây ra tranh cãi và chia rẽ cũng nhiều như các danh hiệu vậy.



Những dấu hiệu ban đầu về một siêu sao đầy cá tính đã xuất hiện ngay ở trận ra mắt, khi Tevez đi thẳng về vì bất mãn do bị thay ra sớm trong trận gặp Sheffield Utd. Các đồng đội ở The Hammers đã quyết định Tevez phải quyên góp nửa tuần lương cho từ thiện và mặc một chiếc áo đấu của Brazil như một hình phạt. Tevez từ chối. Nhưng anh đã đóng vai trò trụ cột trong cuộc chiến trụ hạng đáng nhớ của West Ham mùa đó khi họ thắng 7/9 trận cuối. Tevez ghi 7 bàn trong giai đoạn đó, bao gồm bàn ấn định chiến thắng vào lưới M.U ngay ở Old Trafford chính thức xác nhận West Ham sẽ tiếp tục có mặt tại Premier League mùa sau.

Hè năm đó, M.U nhất trí được một hợp đồng cho mượn 2 năm với Tevez, nơi anh đã hết sức thành công, đến mức vào cuối thời kỳ đó, các CĐV ở Old Trafford vẫn hô vang “Fergie, Fergie, giữ anh ấy lại”, mỗi khi Tevez có bóng. Nhưng Ferguson đã không làm thế. Man City đưa anh về và Tevez đặt bút ký hợp đồng 5 năm với CLB áo xanh mùa hè 2009. Man City gần như ngay lập tức cho khai trương tấm biển quảng cáo khổng lồ “Chào mừng tới Manchester”, với Tevez giơ rộng hai tay và làm các CĐV M.U nổi điên.

Nhưng tuần trăng mật chẳng kéo dài được bao lâu. Tính khí bốc đồng và trẻ con, Tevez nói anh nhớ nhà và nộp đơn xin chuyển nhượng tháng 12/2010, rồi lại rút đơn, nói anh đã đổi ý. Sự cố Munich tháng 9/2011 coi như đã khép lại mọi tình nghĩa giữa Tevez và CLB, dù sau đó anh vẫn trở lại, chơi khá thành công và tiếp tục nỗ lực cho màu áo xanh cả mùa giải trước.

Những tranh cãi chưa dừng lại ở đó, trở về Anh trong ngày Valentine 1 năm rưỡi trước, Tevez nói Mancini đối xử với anh “như một con chó”, rồi giơ tấm biểu ngữ “Fergie RIP” (Fergie yên nghỉ nhé) trong cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch của Man City năm 2012, một hành động ngu xuẩn đã khiến anh phải xin lỗi chính thức HLV của M.U sau đó.

Nhưng dù bạn thích hay ghét anh, Tevez vẫn sẽ được nhớ mãi như một trong những cầu thủ nước ngoài tài năng nhất và thành công nhất ở Premier League.

Man City nhắm Diego Alves

Tân HLV của Man City Manuel Pellegrini có thể trở lại TBN để mua thủ thành đang khoác áo Valencia Diego Alves với giá 6 triệu bảng. Man City đang cần một người để gây áp lực với thủ thành số 1 Joe Hart, người đã chơi không tốt trong mùa vừa rồi. Dự bị của Hart hiện giờ, Pantilimon, chưa bắt chính 1 trận nào ở Premier League. Alves có hợp đồng với Valencia tới hết mùa tới và cũng là một mục tiêu của Everton. Pellegrini biết rất rõ tuyển thủ Brazil này sau thời gian dài làm việc ở TBN cùng Villarreal, Real Madrid và Malaga

Theo Trần Trọng (TT&VH Online)