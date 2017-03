Tương lai của Arsene Wenger do CĐV quyết định

Cơn khát danh hiệu tại sân Emirates đã nối dài tới mùa giải thứ sáu. Cứ mỗi năm không vinh quang trôi qua, niềm tin và sự kiên nhẫn của NHM The Gunners lại cạn kiệt thêm một chút. Nếu như trong quãng thời gian hơn một thập niên qua, Wenger được xem là một “tượng đài” bất khả xâm phạm trên lãnh địa Arsenal, thì ở mùa giải vừa qua, đã xuất hiện rất nhiều luồng ý kiến chống lại vị chiến lược gia xứ Lục lăng. Những người này cho rằng, đã tới lúc Giáo sư cần phải có sự thay đổi trong chính sách chuyển nhượng và xây dựng đội bóng, nếu không, tốt nhất ông nên ra đi để sân Emirates đón một luồng gió mới. Ngày hôm qua, GĐĐH của CLB Arsenal, Ivan Gazidis đã có buổi gặp gỡ với 200 đại diện đến từ hội CĐV Arsenal. Trong buổi trò chuyện thân mật này, Gazidis khẳng định tương lai của Wenger đều do CĐV quyết định – như một giải pháp để trấn an NHM Pháo thủ. “Tất nhiên, HLV Wenger là người có trách nhiệm phải giải trình với NHM về thành tích của đội bóng. Và các bạn có quyền đưa ra phán quyết cuối cùng. Nếu như mối quan hệ giữa HLV và CĐV không thể hàn gắn, thì một cuộc chia ly là không thể tránh khỏi. Nhưng tôi không cho rằng chúng ta đang ở tình cảnh ấy”. “Hiện tại, BLĐ Arsenal vẫn ủng hộ Wenger 100%. Cá nhân tôi cũng ủng hộ ông ấy 100%. Tôi cho rằng ông ấy đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình trong giai đoạn khó khăn của đội bóng”. “Các bạn hãy nhớ rằng chúng ra đang phải cạnh tranh với những đối thủ mà ngân sách chi tiêu của họ lớn hơn Arsenal rất nhiều, chẳng hạn như Man Utd”. Theo Hoàng Yến (Bongdaso)