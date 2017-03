Tuyển Anh đại thắng nhờ "sát thủ" của Man Utd

Trình độ quá chệnh lệch giúp tuyển Anh (trắng) giành chiến thắng dễ như trở bàn tay.

Wayne Rooney và Danny Welbeck - hai chân sút đang khoác áo Man Utd - đều lập cú đúp, trong khi Alex Oxlande-Chaimberland là tác giả bàn cuối cùng ấn định chiến thắng 5 sao cho đội chủ nhà.



Đeo băng đội trưởng đội tuyển Anh hôm qua là Rooney, do Steven Gerrard bị treo giò và Frank Lampard chấn thương. Trong cuộc họp báo trước trận, tiền đạo 26 tuổi khẳng định sẽ không để khán giả nhà phải thất vọng, và anh đã giữ lời bằng lối đá nhiệt huyết và mạnh mẽ giúp tuyển Anh tạo được thế trận dễ dàng - bất chấp việc sớm mất Theo Walcott sau một pha va chạm với thủ thành Aldo Junior Simoncini của đội khách.



Thực ra “không dễ dàng không được” vì cách biệt về trình độ giữa hai đội quá chênh lệch. San Marino gồm toàn cầu thủ nghiệp dư, và đang đứng ở vị trí thứ 207 - thấp nhất trong bảng xếp hạng của FIFA.



Ngay đầu trận, Oxlande-Chaimberland đã thử tài thủ môn Simoncini, trước khi Rooney đánh đầu chệch cột phung phí. Michael Carrick sau đó lên tiếng bằng cú dứt điểm dội xà, bóng bật ra và Welbeck lao vào đá bồi nhưng bị thủ thành đội khách đẩy dội cột.



Đến phút 35, thế cân bằng cũng được phá vỡ khi Welbeck bị thủ thành Simoncini đốn ngã trong cấm địa và Rooney bước lên hoàn thành trọng trách trên chấm phạt đền. Mọi chuyện từ đó trở nên dễ dàng hẳn cho tuyển Anh. Chỉ 3 phút sau cách biệt được nhân lên thành 2-0, khi Welbeck dứt điểm thành công sau đường chuyền của cầu thủ vào sân thay người Aaron Lennon.



Sau giờ nghỉ thế trận vẫn chỉ một chiều với một loạt cơ hội thuộc về tuyển Anh do Carrick, Gary Cahill hay Leighton Baines tạo ra. Phải đến phút 60 đội khách mới tạo được tình huống đáng kể đầu tiên với cú dứt điểm của Ezequiel Rinaldi Danilo đưa bóng chệch đích. Đây là cú sút suy nhất San Marino tạo ra trận này - so với tổng số 33 lần dứt điểm của đội chủ nhà (20 trong số đó hướng trúng khung thành).



Thế trận áp đảo được tuyển Anh chuyển tiếp thành các bàn thắng ở nửa cuối hiệp hai. Phút 69 Rooney dứt điểm chân phải đưa bóng vào góc thấp nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ hai phút sau, Welbeck cũng “bắt chước” Rooney để lập cú đúp bằng cú dứt điểm vào góc gần. Chiếm thắng đậm đà được hoàn tất phút 77 mang tên Oxlade-Chaimberlan. Cách đây 30 năm, cha của Ox là Mark Chaimberlan cũng từng ghi bàn giúp tuyển Anh đè bẹp San Marino 9-0.



Với việc Ukraine bất ngờ bị cầm chân trên sân của Moldova - nơi mà chỉ 5 tháng trước họ còn đại thắng 5-0, tuyển Anh vươn lên chiếm ngôi đầu bảng H với 7 điểm sau 3 trận.

Theo Hà Uyên (VNE)