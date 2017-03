Tuyển Italy gọi Balotelli để đấu với Tây Ban Nha

Balotelli và Cassano. (Nguồn: AP)





Ngoài Super Mario, một cầu thủ cũng có tính khí thất thường khác là Antonio Cassano của AC Milan cũng có tên trong danh sách 24 cầu thủ, trong khi các tiền đạo như Gilardino, Boriello hay Vua phá lưới Serie A mùa trước Di Natale đều vắng mặt. Như thế, nhiều khả năng Prendelli sẽ sử dụng cặp tiền đạo lắm tài nhiều tật Cassano - Balotelli để tiếp đương kim vô địch thế giới.



Một sự trở lại đáng chú ý khác là của tiền vệ Daniele De Rossi. Hồi tháng 5, De Rossi đã bị treo giò 3 trận ở Serie A do hành vi đánh nguội đối phương khi thi đấu cho AS Roma. Vì thế, huấn luyện viên Prandelli đã quyết định loại anh khỏi danh sách đội tuyển ở các trận gặp Estonia và Ireland.



Trong danh sách 24 cầu thủ được triệu tập, Juventus là đội bóng có lực lượng đông đảo nhất gồm Buffon, Bonucci, Marchisio, Pirlo, Chiellini, trong khi đương kim vô địch Serie A, AC Milan chỉ có mỗi mình Cassano.



Có hai cầu thủ đang chơi ở Serie B cũng có tên là Angelo Ogbonna của Torino và Angelo Palombo của Sampdoria.



Cuộc đối đầu giữa Italy với đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha là cặp đấu đáng chú ý nhất loạt trận giao hữu lần này, bên cạnh tranh Đức - Brazil. Trong 27 lần đối đầu trước đây giữa hai đội, Italy đang tạm chiếm ưu thế với 9 trận thắng, 10 hòa và 8 thua.



Đây còn là bước chuẩn bị của Italy cho trận gặp Faroe và Slovenia ở vòng loại Euro 2012 diễn ra tháng tới. Hiện Italy đang dẫn đầu bảng C và nhiều khả năng sẽ giành vé nếu thắng hai trận sắp tới./.



Danh sách đội tuyển Italy



Thủ môn: Buffon (Juventus), De Sanctis (Napoli) Sirigu (Paris Saint-Germain).



Hậu vệ: Balzaretti (Palermo), Bonucci (Juventus) Cassani (Palermo), Chiellini (Juventus), Criscito (Zenit St. Petersburg), Maggio (Napoli), Ogbonna (Torino), Ranocchia (Inter).



Tiền vệ: Aquilani (Liverpool), De Rossi (Roma), Marchisio (Juventus), Montolivo (Fiorentina), Thiago Motta (Inter), Nocerino (Palermo), Palombo (Sampdoria), Pirlo (Juventus).



Tiền đạo: Mario Balotelli (Manchester City), Cassano (Milan), Giovinco (Parma), Pazzini (Inter), Rossi (Villarreal).

Theo Huy Anh (Vietnam+)