Tuyển Malaysia bỏ tập vì sợ CĐV Indonesia

Càng gần đến thời điểm diễn ra trận chung kết lượt về, bầu không khí bóng đá ở Jakarta càng thêm nóng bỏng và ngột ngạt. Bên cạnh sự háo hức chờ đợi thầy trò Alfred Riedl thực hiện cuộc ngược dòng lịch sử, rất đông người hâm mộ Indonesia cũng phẫn nộ vì vụ một số cầu thủ của họ bị các CĐV Malaysia chiều đèn laser, gây mất tập trung ở trận lượt đi trên sân Bukit Jalil, Kualar Lumpur hôm 26/12.

An ninh được thắt chặt bên ngoài sân Bung Karno, nơi diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup 2010. Ảnh: Malaysia Star.

Để duy trì trật tự và tránh những sự cố cho tuyển Malaysia, sở cảnh sát Jakarta đã tăng cường an ninh nghiêm ngặt ở sân Bung Karno. 10.000 cảnh sát và nhân viên an ninh đã được triển khai thành nhiều vòng ở khu vực có sân vận động diễn ra trận lượt về này.

Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp an ninh nghiêm ngặt ấy, tuyển Malaysia vẫn quyết định hủy buổi tập trên sân Bung Karno vì lý do an toàn. Thay vào đó, HLV Rajagopal và các học trò tập ngay trong khuôn viên khách sạn nơi họ trú ngụ.

Các phóng viên Malaysia sang Jakarta tác nghiệp dịp này cũng được khuyến cáo không nên mặc trang phục có màu cờ sắc áo đội nhà. Theo tờ Malaysia Star, để đảm bảo an toàn, nhiều phóng viên còn mặc trang phục có màu đỏ, một trong hai màu cờ của Indonesia, và giả vờ làm các phóng viên của nước chủ nhà.

Trong khi đó, nhà chức trách Jakarta đau đầu tìm cách đáp ứng nhu cầu cổ vũ đội nhà và giảm tải cho sân Bung Karrno có sức chứa 85.000 người. 268 màn hình khổ lớn đã được lắp đặt ở các khu vực công cộng trên khắp thành phố, theo sáng kiến của Fauzi Bowo, người đứng đầu chính quyền thành phố. Nhưng theo tờ Jakarta Globe, con số trên có lẽ vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu tụ tập và xem bóng đá của hàng triệu CĐV cuồng nhiệt ở Jakarta.

CĐV Indonesia hứa hẹn sẽ biến sân Bung Karno thành một chảo lửa khi tái ngộ Malaysia hôm nay. Ảnh: Allvoices.

Lệnh cấm CĐV mang theo loại vũ khí sắc nhọn, đèn laser hoặc pháo sáng khi đến gần sân Bung Karno cũng được ban bố. Kèm theo lệnh này là việc lắp đặt tới 5 vòng cửa kiểm tra bên ngoài sân, để giảm thiểu nguy cơ CĐV gây rối khi trận đấu diễn ra. Tướng Sutarman, cảnh sát trưởng Jakarta thì cam kết trên tờ Jakarta Globe sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cầu thủ, trọng tài, các quan chức, người hâm mộ cũng như khách mời danh dự đến từ hai nước đến xem trận đấu.

