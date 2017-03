Tuyển thủ Việt kiều cùng mẹ về Việt Nam

Sự có mặt của Mạc Hồng Quân hứa hẹn đem tới sức sống mới cho đội tuyển. Ảnh: JP.

Mạc Hồng Quân bay từ CH Czech qua Paris (Pháp) rồi xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) vào lúc 14h hôm qua (18/1). Cùng về với Mạc Hồng Quân còn có mẹ của anh. Cầu thủ Việt kiều tỏ ra rất phấn khởi khi được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam.

Mạc Hồng Quân sẽ cùng mẹ ở lại TP HCM hai ngày để thăm người thân, sau đó anh sẽ bay ra Hà Nội và di chuyển về quê cũ tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đây là nơi mà Mạc Hồng Quân đã sinh ra và sống đến năm 2000 trước khi cùng gia đình sang định cư tại CH Czech. Đến ngày 23/1, Hồng Quân sẽ hội quân cùng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Hải Phòng vào hai ngày sau đó.

Hồng Quân sẽ không cần thử việc như các Việt kiều Ludovic Casset (Pháp) hồi năm 2004 dưới thời Tavarez hay Tony Lê Hoàng (Ba Lan) năm 2007 dưới thời HLV Riedl. Bởi cầu thủ 21 tuổi này đã chứng tỏ năng lực khi được gọi lên tập trung U22 Việt Nam để tham dự giải vòng loại U22 châu Á tại Myanmar hồi tháng 6/2012. Tại giải đó, Hồng Quân là chân sút ghi bàn nhiều nhất cho U22 Việt Nam (3 bàn thắng). Dù đội nhà không đoạt vé đi tiếp, anh được VFF đánh giá cao. Sở trường chơi tiền vệ nhưng Mạc Hồng Quân sẽ đá trung phong trong đội hình của HLV Hoàng Văn Phúc.

Mạc Hồng Quân sinh năm 1992, thi đấu cho đội trẻ CLB Sparta Praha từ năm 15 tuổi. Mùa giải 2011, anh được đôn lên thi đấu trong đội hình Sparta Praha B tại giải hạng 2 CH Czech. CLB này chính là nơi sản sinh ra rất nhiều ngôi sao lớn của bóng đá thế giới như Pavel Nedved, Patrick Berger, Jan Koeller, Tomas Rosicky, Petr Cech... Đây chính là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của anh. Mới gần đây, cầu thủ này bắt đầu thử việc tại đội bóng danh tiếng của Đức - Hertha Berlin. Mạc Hồng Quân được ra sân trong trận giao hữu giữa đội U23 Hertha Berlin gặp Wolfsburg hôm 9/1 và cùng đội giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Sự có mặt của Mạc Hồng Quân và nhiều cầu thủ trẻ, đang hứa hẹn mang đến nhiều nét mới cho đội tuyển, vốn đã quá cũ kỹ và thiếu khát khao chiến thắng.

Trong khi đó, một cầu thủ Việt kiều CH Czech khác là Michal Nguyễn cũng sẽ trở về Việt Nam trong vài ngày tới để thử sức cùng tuyển quốc gia dưới triều đại của HLV Hoàng Văn Phúc. Tuy nhiên, khác với Mạc Hồng Quân, Michal Nguyễn chỉ thử việc cùng tuyển Việt Nam. Nếu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, Michal Nguyễn sẽ được điền tên vào thành phần đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại vòng loại Asian Cup 2015, đội tuyển Việt Nam gặp Hong Kong (Trung Quốc).

Michal Nguyễn năm nay 24 tuổi và là thành viên đội hình chính của CLB FK Baník Most tại CH Czech. Cầu thủ cao 1m86 này có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ, hậu vệ phải cũng như tiền vệ trung tâm. Anh được đánh giá rất có năng khiếu với bóng đá khi mới 15 tuổi đã được gia nhập đội hình U19 của Banik Most. Năm 2007, Michal Nguyễn được đeo băng đội trưởng và đoạt chức vô địch U19 CH Czech. Đến năm 2009, Michael Nguyễn ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với đội một của CLB Banik Most thuộc giải hạng 2 của CH Czech.

Theo An Nhơn (VNE)