Tuyển Togo của Adebayor bị truy sát khi dự CAN 2010

Địa điểm vụ tấn công nằm trong lãnh thổ Angola, thuộc vùng Cabinda. Trong vụ tấn công bằng súng kéo dài gần 30 phút này, tài xế lái chiếc xe bus bị bắn chết tại chỗ. 9 người khác, trong đó có hai tuyển thủ Togo là thủ môn Kodjovi Obilale và hậu vệ Serge Akakpo, bị thương. Akakpo trúng hai viên đạn và mất rất nhiều máu. Nhờ được cấp cứu kịp thời, hậu vệ 22 tuổi đang khoác áo FC Vaslui ở Romania này đã qua cơn nguy kịch.

Adebayor và tuyển Togo chẳng còn tâm trạng nào để thi đấu tại CAN 2010. Ảnh: FIFA.

"Bọn họ dùng súng bắn chúng tôi như bắn những con thú", Thomas Dossevi, chân sút đang khoác áo CLB Pháp Nantes kể lại trên Radio Monte Carlo với giọng điệu còn chưa hết bàng hoàng. "Nhóm tấn công đều bịt mặt và có vũ trang. Thật khủng khiếp khi họ vãi đạn như mưa về phía chúng tôi. Mọi người trong đoàn phải nằm bẹp xuống sàn xe hơn 20 phút và may mắn giữ được mạng sống".

Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, chính phủ Angola đã tố cáo nhóm ly khai có tên Mặt trận Giải phóng vùng Cabinda (FLEC) là thủ phạm, đồng thời hứa sẽ làm tất cả để đảm bảo an ninh tuyệt đối trong thời gian quốc gia này đăng cai CAN 2010. Bản thân FLEC sau đó không lâu, qua kênh trung gian là Hãng thông tấn Bồ Đào Nha LUSA, thừa nhận đã tấn công chiếc xe chở đội tuyển Togo.

Tuy nhiên, qua LUSA, FLEC cũng nói thêm rằng các tuyển thủ và Ban huấn luyện tuyển Togo không phải là mục tiêu chính của họ: "Chúng tôi chỉ tấn công vào đội xe cảnh sát có vũ trang hộ tống đội bóng đá. Đây chỉ là bước khởi đầu cho một loạt vụ tấn công có chủ đích khác sắp diễn ra trên toàn khu vực Cabinda".





Cabinda là vùng lãnh thổ thuộc Angola, được bao bọc bởi Đại Tây Dương, Congo-Brazzaville và CHDCND Congo (trước năm 1997 gọi là Zaire). Ảnh: BBC.

Khiếp sợ sau vụ tấn công, nhiều cầu thủ Togo đã hết hứng thú với CAN 2010, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày mai 10/1. "Nếu chúng ta có thể tẩy chay giải đấu này, thì tất cả hãy làm điều đó", Alaixys Romao, tiền vệ đang chơi cho đội hạng nhất Pháp Grenoble phát biểu với kênh truyền hình Infosport (Pháp). "Tất cả những gì tôi nghĩ đến lúc này là nên nghỉ đá và trở về nhà". Dossevi cũng đồng tình: "Chúng tôi chẳng muốn đá CAN 2010 nữa. Tất cả hãy nghĩ cho các cầu thủ. Bị bắn, bị truy sát trên đường đến dự giải là điều gì đó thật ghê sợ".

Trả lời BBC Sport, Adebayor, tiền đạo ngôi sao của Man City và hiện là thủ quân tuyển Togo, dọa sẽ bỏ giải: "Nếu an ninh không đảm bảo, chúng tôi sẽ ra về ngay ngày mai. Chẳng cầu thủ nào muốn ở lại để rồi mạo hiểm với mạng sống của mình. Số đông cầu thủ Togo muốn về với gia đình của họ. Không một ai có thể ngủ được sau những điều kinh hoàng vừa trải qua. Chúng tôi nằm đó, bẹp dí, bất lực, nhìn các đồng đội của mình bị đạn găm vào người, kêu thét rồi bất tỉnh...".

Vụ tấn công nhằm vào tuyển Togo khiến CAN 2010 có nguy cơ đổ bể. Ảnh: AP.

Ban tổ chức CAN 2010 thì không nghĩ thế. "An nguy của các cầu thủ là điều chúng tôi luôn quan tâm, nhưng giải đấu sẽ diễn ra như kế hoạch", Souleymane Habuba, phát ngôn viên của LĐBĐ châu Phi (CAF) nói với Reuters. Ông đổ lỗi cho phía tuyển Togo không chịu di chuyển bằng đường không nên mới để xảy ra sự tình: "Quy định của CAF rất rõ ràng. Các đội được yêu cầu đến dự CAN 2010 qua đường hàng không, chứ không phải đi đường bộ bằng xe bus".

- Bất chấp nhiều xung đột vũ trang, Cabidan vẫn được chính phủ Angola chọn là một trong bốn địa điểm tổ chức CAN 2010. - 5 trong số 6 trận đấu thuộc bảng B, có các đội Bờ Biển Ngà, Togo, Burkina Faso và Ghana, sẽ diễn ra tại đây, trên sân vận động Chimandela có sức chứ 20.000 người.

