Tuyển Việt Nam không tạo nên kỳ tích

Phải chạm trán với đối thủ được đánh giá cao hơn nên HLV F. Goetz tung ra đội hình có thiên hướng phòng ngự với chỉ một mình Công Vinh cắm ở tuyến trên. Hỗ trợ cho chân sút của T&T Hà Nội là hàng tiền vệ 5 người. Trong đó, đáng chú ý là sự trở lại của Tấn Tài sau khi bình phục chấn thương.



Công Vinh không thể giúp Việt Nam tạo nên điều thần kỳ

Bên phía Qatar, các học trò HLV M. Rajevac tận dụng ưu thế sân nhà và sự vượt trội về mặt thể hình, thể lực, đã chủ động dâng cao, tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút 6 của trận đấu, họ đã khai thông thế bế tắc khi M. Kasola đón đường chuyền của B. Mohammed rồi nhẹ nhàng đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Mạnh Dũng.



Bị dẫn bàn từ khá sớm cộng với việc Qatar tỏ ra lấn lướt, tuyển Việt Nam vẫn bình tĩnh đáp trả. Phút 21, Công Vinh có cú dứt điểm nguy hiểm từ cự li chừng 20m nhưng đáng tiếc là thủ môn Q. Burhan đã bay người đẩy bóng chịu quả phạt góc.



Những phút tiếp theo, thế trận hoàn toàn thuộc về Qatar nên họ tiếp tục tạo thêm những pha bóng sóng gió về phía khung thành TM Tuấn Mạnh. Chỉ riêng tiền đạo S. Quintana đã được đồng đội trao đến 3 cơ hội ăn bàn rõ ràng. Tuy nhiên, cầu thủ này lại phung phí khi đều vội vàng dứt điểm ra ngoài.



Hai hậu vệ cánh của Việt Nam là Quang Thanh...



... và Văn Biển gặp nhiều khó khăn trước các cầu thủ Qatar vượt trội về tầm vóc

Bên kia chiến tuyến, nếu may mắn hơn, Văn Quyết đã mang về niềm vui cho số ít khán giả Việt Nam có mặt trên khán đài sân Al-Saddd ở phút 45 khi tung cú sút chân trái kĩ thuật đưa bóng đi chệch cột dọc trong lúc thủ môn Burhan đã hoàn toàn bất lực.



Nhờ lợi thế tâm lý, Qatar tiếp tục giữ quyền chủ động sau giờ nghỉ. Dẫu vậy, phải nhờ đến sai lầm của thủ môn Mạnh Dũng, đoàn quân của HLV Rajevic mới có thể nhân đôi được cách biệt. Phút 52, M. Mubarak đột phá bên cánh trái và tung ra cú sút ở một góc tương đối hẹp. Do chủ quan không khép góc nên Mạnh Dũng đành nhận lấy hậu quả.



Cơn ác mộng của tuyển Việt Nam chưa chấm dứt khi không lâu sau, Qatar nâng tỉ số lên thành 3-0 do công của cầu thủ vừa vào sân thay người Y. Ahmed. Lỗi trong bàn thua này một lần nữa lại thuộc về thủ môn Mạnh Dũng khi anh băng ra thiếu dứt khoát tạo điều kiện để I. Majid tung người móc bóng cho Admed dễ dàng đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống.



Trước và sau tình huống này, Việt Nam có hai cơ hội cực tốt để xuyên thủng lưới đối phương nhưng tiếc là Tấn Tài lại thiếu một chút may mắn. Lần đầu, cú treo bóng của tiền vệ đang khoác áo Khatoco Khánh Hoà không đi vào cầu môn dù TM Burhan đã lao lên lỡ trớn. Đến lần sau, anh lại đệm bóng vọt xà ngang dù không bị ai theo kèm.



Quang Hải vào sân từ ghế dự bị nhưng không để lại nhiều dấu ấn

Trong khoảng thời gian cuối trận, tuyển Việt Nam suýt nhận thêm bàn thua nữa sau pha phản công nhanh của Qatar. Rất may hậu vệ Văn Biển đã kịp thời lùi về bọc lót và giải nguy ngay trên vạch vôi khung thành. Đây đồng thời cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, Qatar vượt qua Việt Nam với tỉ số 3-0.





Theo NLĐO