Tuyển Việt Nam thiếu nhiều ngôi sao khi tiếp Frankfurt

Việt Thắng (phải) là trụ cột trên hàng công tuyển Việt Nam ở đợt tập trung sắp tới. Ảnh: Hoàng Hà.

HLV Calisto đánh giá, đấu với CLB Frankfurt (Đức) là cơ hội tốt để tuyển Việt Nam cọ xát, tiến bộ. Vì thế ông muốn có những cầu thủ tốt nhất cho trận giao hữu vào ngày 12/5. Tuy nhiên ý định của HLV Calisto đã không thể thực hiện bởi hàng loạt các ngôi sao sáng nhất như tiền đạo Công Vinh, trung vệ Phước Tứ, tiền vệ đội trưởng Minh Phương chấn thương nặng không thể góp mặt. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sau đó còn tuyên bố không gọi các cầu thủ của hai đội Đà Nẵng và Bình Dương vì muốn họ tập trung tối đa cho AFC Cup 2010 (Cup C2 châu Á).

Để thay thế cho số cầu thủ kể trên, HLV Calisto đã gọi ba tân binh. Theo đó hậu vệ Hồng Tiến và tiền vệ Sỹ Cường của đội Hà Nội T&T cùng tiền đạo Được Em của Đồng Tháp được triệu tập. Nhiều cầu thủ U23 cũng được HLV Calisto trọng dụng trong danh sách 22 cầu thủ chuẩn bị đón tiếp Frankfurt trên sân Mỹ Đình.

Sự có mặt của Được Em hay Sỹ Cường trong danh sách của HLV Calisto không hề bất ngờ bởi bộ đôi này đang có phong độ tốt. Tại V-League 2010, Được Em đã ghi được 5 bàn thắng cho Đồng Tháp. Sỹ Cường trong màu áo Hà Nội T&T đã có ba bàn, đang nổi lên như một trong những tiền vệ tấn công tốt nhất V-League năm nay. Nhưng tân binh còn lại, Hồng Tiến, được xem là chọn lựa bất ngờ bởi cầu thủ này không thực sự ấn tượng trong màu áo Hà Nội T&T từ đầu mùa. Nhưng sự có mặt của Hồng Tiến ở vị trí hậu vệ trái lại đảm bảo nguyên tắc mỗi vị trí có hai phương án của HLV Calisto.

Ở vị trí của Công Vinh, HLV Calisto đã gọi tiền đạo đội U23 đang khoác áo Thanh Hóa là Đình Tùng thay thế. Đình Tùng sẽ phải cạnh tranh với các đàn anh Sỹ Mạnh, Quang Hải, Việt Thắng để tìm cơ hội ra sân trong trận đấu với Frankfurt.

Thiếu nhiều ngôi sao nhưng HLV Calisto đánh giá, ông hài lòng với 22 cầu thủ đã chọn bởi đó là những người có phong độ tốt nhất hiện nay. Kết thúc vòng 11 V-League 2010 cuối tuần này, tuyển Việt Nam tập trung tại Hà Nội. HLV Calisto cho biết, thời điểm đó ông sẽ bình phục sau hai ca phẫu thuật liên tiếp mới đây, và đủ sức trực tiếp chỉ đạo tuyển Việt Nam ở trận giao hữu. Thầy trò HLV Calisto sẽ có hai ngay chuẩn bị để đón tiếp Frankfurt.

Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức, CLB bóng đá Eintracht Frankfurt sẽ tới Việt Nam thi đấu hai trận giao hữu. Đội bóng Đức sẽ tới Việt Nam vào ngày 11/5. Một ngày sau đó, họ đấu một trận với tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Ngày 13/5, Eintracht Frankfurt vào TP HCM, thi đấu một trận với CLB Đồng Tâm Long An trên sân Thống Nhất ngày 14/5. Eintracht Frankfurt – hiện được dẫn dắt bởi Micheal Skibbe, cựu HLV trưởng Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen và từng tham gia ban huấn luyện tuyển Đức (2000-2004) - cam kết sẽ đem đến Việt Nam đội hình mạnh nhất ngoại trừ 3 cầu thủ phải làm nhiệm vụ quốc gia. Giá vé của trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CLB Eintracht Frankfurt sẽ có 4 mức: 200.000, 150.000, 100.000 và 50.000 đồng.

Danh sách 22 cầu thủ tập trung đợt tháng 5:

Thủ môn: Dương Hồng Sơn (Hà Nội T&T), Bùi Tấn Trường ( Đồng Tháp)

Hậu vệ: Vũ Như Thành (Ninh Bình), Đoàn Việt Cường (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Minh Đức (Hải Phòng), Trương Đình Luật (Navibank Sài Gòn), Nguyễn Đình Đồng (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Hồng Tiến (Hà Nội T&T).

Tiền vệ: Cao Sỹ Cường (Hà Nội T&T), Hoàng Văn Bình (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Duy Quang, Nguyễn Quý Sửu (Hoàng Anh Gia Lai), Phan Văn Tài Em (Đồng Tâm Long An), Nguyễn Minh Châu (Hải Phòng), Nguyễn Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Lê Tấn Tài (Khánh Hòa), Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB), Lương Văn Được Em (Đồng Tháp).

Tiền đạo: Nguyễn Việt Thắng, Lê Sỹ Mạnh (Ninh Bình), Nguyễn Quang Hải (Khánh Hòa), Hoàng Đình Tùng (Lam Sơn Thanh Hóa).

Theo Khoa Nguyễn (VNE)