Tuyển Việt Nam và thách thức lớn ở Bukit Jalil

Các cầu thủ Việt Nam trong buổi tập làm quen sân đấu hôm qua. Ảnh: Anh Đức.

12 lần gặp gỡ gần nhất tuyển Việt Nam thắng 8 trận, Malaysia chỉ thắng hai và trận còn lại cho tỷ số hòa. Nhưng tối nay ưu thế không hẳn nghiêng về tuyển Việt Nam. Hậu vệ Quang Thanh rạn xương chân và tiền vệ tấn công Trọng Hoàng bị thẻ đỏ nên đều không thể ra sân. Tiền vệ Tài Em, hậu vệ Việt Cường cũng đang bị đau và chưa chắc có mặt ở đội hình xuất phát. Như vậy tuyển Việt Nam mất tới ba vị trí thường xuyên đá chính. Nhưng bù lại ở trận này, HLV Calisto có thể lần đầu dùng tiền đạo Việt Thắng - trung phong phải ngồi ngoài suốt vòng bảng vì chấn thương.

Khó khăn tiếp theo là điều kiện thi đấu. Thời tiết hiện tại ở Kuala Lumpur nóng, khác hẳn với Hà Nội. Sự thay đổi đột ngột ấy có thể xem là bất lợi của tuyển Việt Nam, dù HLV Calisto đã cho các cầu thủ sang thủ đô Malaysia từ hôm 11/12 để làm quen không khí. Chính thủ quân Minh Phương mới đây cho biết đối với các cầu thủ, việc thay đổi từ vùng lạnh sang vùng nóng sẽ gây ảnh hưởng nhiều hơn so với khi từ vùng nóng sang lạnh. SVĐ Bukit Jalil với sức chứa khoảng 80.000 người cũng có thể sẽ tạo ra sức ép lớn lên tuyển Việt Nam.

Malaysia chỉ lọt vào bán kết vào phút chót khi thắng Lào và Thái Lan thua Indonesia. Họ vì thế không được xem là ứng viên vô địch và bị đánh giá yếu hơn tuyển Việt Nam - đội cũng vất vả nhưng đi tiếp với tư cách nhất bảng B. Trước khi tới Kuala Lumpur, ông Calisto đánh giá đối thủ ở bán kết rất đáng gờm. “Họ trẻ, chơi rất nhiệt và có khả năng gây bất ngờ với mọi đội bóng”. HLV Rajagobal cũng nhận xét, điểm mạnh ở đội bóng của ông là sức trẻ, chỉ cần không sợ sệt thì có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Ông Rajagobal hiện được xem là một HLV đầy mưu mẹo của bóng đá Đông Nam Á. Đỉnh cao của ông là SEA Games 2009 khi dẫn dắt U23 Malaysia đánh bại U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều khi đó để giành HC vàng bóng đá nam.

Với chừng ấy yếu tố, Malaysia hứa hẹn đem đến cho tuyển Việt Nam trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu AFF Cup 2010. Nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, tuyển Việt Nam hiện nay vẫn mạnh hơn Malaysia.

Mất Quang Thanh, ông Calisto nhiều khả năng sẽ dùng cầu thủ kỳ cựu Huy Hoàng ở cánh phải hàng phòng ngự. So với Quang Thanh, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An không tấn công tốt bằng nhưng bù lại thể lực, tinh thần chiến đấu và kinh nghiệm của anh có thể đem đến sự an toàn cho hành lang phải. Ở phía đối diện, nếu Việt Cường không thể ra sân, Đình Đồng sẽ thay thế. Cũng như Huy Hoàng, Đình Đồng không được đánh giá cao khi tấn công nhưng anh có khả năng phòng ngự tốt. Sức mạnh từ những pha tấn công biên sẽ trông chờ vào bộ đôi Thành Lương – Vũ Phong. Ở vòng bảng, cả hai cầu thủ này đã chơi tốt. Nếu cả hai cùng có phong độ cao, khả năng tấn công biên của tuyển Việt Nam vẫn được đảm bảo.

Ở trung tâm hàng tiền vệ, nếu Tài Em không kịp bình phục, ông Calisto có tới hai sự lựa chọn. Hoặc Minh Châu nếu ông thầy người Bồ Đào Nha muốn một thế trận chắc chắn hoặc Thanh Hưng nếu tuyển Việt Nam cần tấn công. Ông Calisto còn có thể đem đến cho Malaysia bất ngờ nếu dùng tiền đạo Việt Thắng. Trung phong này bị đau từ trận hòa 1-1 với Singapore ở giải giao hữu VFF Cup và chưa ra sân phút nào ở AFF Cup 2010. Việt Thắng hiện đã bình phục và sự có mặt của anh có thể giúp đem đến cho hàng tấn công sự khác biệt.

Thầy trò HLV Calisto sau buổi làm quen sân thi đấu Bukit Jalil hoành tráng tối qua. Ảnh: Anh Đức.

Tại AFF Cup năm nay tuyển Việt Nam từng phải đối mặt với sức ép nặng nề khi thua Philippines 0-2, buộc phải thắng Singapore ở trận cuối mới vào bán kết. Rất vất vả nhưng chiến thắng 1-0 trước Singapore có ý nghĩa lớn. Nó giải tỏa sức ép, đồng thời khơi dậy tinh thần chiến đấu và khát vọng chinh phục ở các cầu thủ. Vì thế, trước chuyến làm khách ở Bukit Jalil, tuyển Việt Nam hoàn toàn thoải mái và hưng phấn về tâm lý.

Đối thủ không dễ chơi, nhưng nếu thi đấu tập trung và bình tĩnh trước sức trẻ của đối phương, một trận hòa có bàn thắng thậm chi một chiến thắng là khả năng trong tầm tay của tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên AFF Cup áp dụng luật ưu thế bàn thắng sân khách cho vòng bán kết và chung kết.

Cổ động viên Việt Nam trước cửa sân Bukit Jalil. Ảnh: Anh Đức.

Đội hình xuất phát dự kiến của tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Tấn Trường

Hậu vệ: Huy Hoàng, Như Thành, Phước Tứ, Đình Đồng

Tiền vệ: Minh Châu, Minh Phương, Vũ Phong, Thành Lương, Tấn Tài

Tiền đạo: Anh Đức

Theo Khoa Nguyễn (VNE)