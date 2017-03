“Tuyệt phẩm” của Ibra không giúp Milan thắng trận

Đội hình thi đấu:

Lecce:

Rosati - Tomovic, Gustavo, Fabiano, Mesbah - Vives (Piatti 81’), Munari, Bertolacci, Grossmuller (Giacomazzi 57’) - Jeda (Corvia 68’), Di Michele

Milan:

Amelia - Abate, Nesta, Thiago Silva, Bonera - Gattuso, Ambrosini, Flamini (Yepes 93’), Seedorf - Pato (Cassano 72’), Ibrahimovic.

Theo Lê Trường (Dân trí)

Với màn phong độ đầy ấn tượng thời gian qua, AC Milan đang bay bổng với vị trí đầu BXH. Thêm vào đó, việc bổ sung Cassano khiến cho hàng công đội bóng sọc đỏ đen trở nên đáng sợ hơn đối với bất kỳ đối thủ nào. Dù vậy, đoàn quân HLV Allegri có lý do phải e ngại ở vòng 20 này khi đối thủ Lecce mới đây đã đánh bại Lazio ngay tại “pháo đài” Olimpico. Hơn thế nữa, trong 6 lần gần đây nhất tại Via del Mare, Milan hòa tới 4 và thua 1 trước đội bóng đỏ-vàng này.Và trong buổi tối đầy sôi động, dù Ibra đã có bàn thắng vô cùng đẹp mắt nhưng AC Milan lại chỉ giành được kết quả hòa 1-1 sau khi Olivera gỡ hòa cho Lecce ở phút 82 trận đấu. Trở lại diễn biến chính, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà không ngần ngại tấn công quyết liệt.Phút 11, cú đá nửa chuyền nửa sút của Di Michele vô tình trở thành pha dứt điểm hiểm hóc buộc Amelia phá bóng chịu quả phạt góc. Ít phút sau, từ đợt tấn công nhanh, có khoảng trống trước mặt, Di Michele sút cực căng nhưng Nesta lăn xả cản phá. Ngay lập tức Jeda lao vào nhưng không thắng được Thiago Silva trong pha tranh chấp.Tuy nhiên, cơ hội ngon ăn nhất mà đội nhà có được lại diễn ra ở những phút cuối hiệp một. từ quả đá phạt hàng rào, Grossmuller dứt điểm kỹ thuật. Dù Amelia đã chôn chân đứng nhìn nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.Thoát hiểm có phần may mắn, Milan như bừng tỉnh và triển khai tấn công thần tốc. Phút 44, Ibrahimovic đột phá giữa hàng thủ Lecce và cú dứt điểm khẽ chạm chân Tomovic của anh suýt chút nữa đưa bóng đi trúng đích. Và không lâu sau khi hiệp hai bắt đầu, cũng chính Ibra khiến cho toàn bộ Stadio Via del Mare phải nín lặng.Từ đường chuyền dài của đồng đội, cựu chân sút Barca dũng mãnh che bóng trước hai hậu vệ đối phương rồi bất thần tung cú demi-volley sấm sét ở cự ly 25m tung lưới Lecce. Bị dẫn bàn, đội chủ nhà không tỏ ra quá lúng túng và kiên trì các miếng đánh thẳng vào trung lộ. Phút 65, Giacomazzi xoay xở tốt trong vòng cấm địa trước khi dứt điểm khéo léo nhưng Amelia nhanh nhẹn đổ người cứu nguy bàn thua trông thấy.Và khoảng 30 phút cuối trận chứng kiến nỗ lực vây hãm của Lecce. Hàng loạt pha tấn công được tạo ra nhưng không dễ để xuyên thủng tuyến phòng ngự Rossoneri. Đến phút 81, cú sút của Di Michele đập chân Nesta khẽ chạm cột dọc ra ngoài. Và từ quả phạt góc sau đó, đến lượt Giacomazzi khéo léo nhấc chân để Ruben Olivera trong tư thế không bị kèm cặp thoải mái tung ra cú volley quyết đoán hạ gục Amelia ấn định trận hòa 1-1 chỉ 8 phút trước khi hết giờ.Chỉ có được 1 điểm ở trận này, AC Milan bị top bám đuổi thu hẹp khoảng cách. Trong khi đó, với Lecce, kết quả trên không giúp họ cải thiện được nhiều cho vị trí đang báo động của họ.