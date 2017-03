Tỷ phú Sheik Mansour có thể bỏ Manchester City

The Citizens vừa mới bị cảnh báo rằng cần sớm đạt được những thành công lớn nếu không muốn bị ông chủ tỷ phú Sheik Mansour bỏ rơi. Tỷ phú Sheik Mansour chỉ coi The Citizens như 1 món đồ chơi? “Tôi nghĩ Mansour chỉ cần một món đồ chơi. Ông ấy nói rằng không cần thành công ngay lập tức nhưng nếu Man City không thể nhanh chóng đạt được điều gì đó, ông ấy có thể bỏ đi nơi khác và mua 1 món đồ chơi”, chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis phát biểu trước báo giới. Tính đến thời điểm này, tỷ phú Sheik Mansour đã đầu tư vào CLB xứ Sương mù số tiền lên tới 1 tỷ bảng. Với trận thua đêm qua trước Napoli, Man City giờ không thể tự định đoạt số phận của mình ở vòng bảng Champions League. Nếu trong lượt đấu cuối, CLB nước Ý thắng Villarreal, The Citizens sẽ phải tay trắng rời sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Bất chấp việc bị đẩy vào hiểm cảnh, HLV Mancini vẫn cố gắng tỏ ra lạc quan khi cho rằng The Citizens còn 30% cơ hội để đi tiếp ở Champions League năm nay. “Tôi nghĩ rằng Man City vẫn còn 30% cơ hội để đi tiếp. Cuộc sống không kết thúc nếu chúng tôi dừng bước. Tôi thất vọng với kết quả chứ không phải màn trình diễn của chúng tôi”. Dẫu nhận được sự cảnh báo đáng sợ trên nhưng HLV Mancini và các học trò sẽ không phải quá lo ngại. Bởi lẽ ở sân chơi Premier League, The Citizens vẫn đang độc chiếm ngôi đầu BXH với 5 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 2 là Man Utd. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)