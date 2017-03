U-17 báo Bóng Đá: PVF khẳng định sức mạnh

PVF dưới sự huấn luyện của HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương là đội bóng đang giữ kỷ lục chưa từng có ở vòng loại với tám trận toàn thắng, ghi tổng cộng 54 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Với sức mạnh đó, PVF nghiễm nhiên được giới chuyên môn đặt để là một ứng viên rất nặng ký cho chức vô địch.

Ở trận đấu gặp Sanatech Khánh Hòa, chân sút Trọng Hóa chính là nhân tố tạo ra sự khác biệt của PVF so với đối thủ. Trọng Hóa góp công đem về cho PVF hai bàn thắng đồng thời được bầu chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận. Các pha còn lại lần lượt do Minh Dĩ (mở tỉ số), Đình Bảo và Văn Xuân lập công trong pha chạm bóng đầu tiên khi vào sân thay người.

Ở trận đấu còn lại SL Nghệ An nhẹ nhàng vượt qua An Giang bằng bàn thắng duy nhất do Văn Đức lập công.

Tại lượt đấu thứ hai bảng A diễn ra chiều nay (2-7), Đồng Tháp sẽ gặp Quảng Ngãi (15 giờ), Viettel đối đầu chủ nhà TP.HCM (17 giờ).

M.QUANG