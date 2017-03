U-19 HAGL - U-21 Malaysia (2-1): Bữa tiệc bóng đá

Trên khán đài, khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Matsuo người Nhật vang lên, những cuộn “sóng người” liên tục dậy lên. Nhiều người ví chảo lửa Cần Thơ chiều qua không khác gì sân Mỹ Đình khi U-19 Việt Nam thi đấu.

U-19 HA Gia Lai ra sân với đội hình mạnh nhất. Tuyến trên vẫn là bộ đôi trong màu áo tuyển U-19 quốc gia là Công Phượng và Văn Toàn. Tuyến giữa có Hồng Duy, Tuấn Anh, Xuân Trường và Thanh Tùng. Hàng tứ vệ có Đức Lương, Tiến Dũng, Ksor Úc và Văn Sơn và trong khung thành là thủ môn Văn Tiến.

Bàn thắng đầu của U-19 HA Gia Lai ở phút thứ 10 do công của Hồng Duy đánh đầu cận thành từ quả phạt góc giúp đội nhà có ưu thế.

Bất ngờ với bàn thua sớm nhưng U-21 Malaysia vẫn biết tạo ra sự khác biệt bằng lối chơi bóng nhanh, áp sát và khi có bóng thì chuyển sang đá nhanh với bóng dài. Thậm chí để hạn chế lối chơi kỹ thuật của đối thủ, U-21 Malaysia đã vào bóng quyết liệt khiến không ít cầu thủ U-19 HA Gia Lai nằm sân.

Hiệp 2 diễn ra với nhiều tình huống uy hiếp khung thành về hai bên. Phút 55, lại Hồng Duy có pha độc diễn tốc độ bên cánh trái. Duy đi với tốc độ cao bất chấp hai cầu thủ Malaysia theo sát. Tiếp cận cầu môn với góc sút cực hẹp và Hồng Duy quyết định tung cú sút chìm khiến thủ môn Hazmi Mohammed lần thứ hai vào lưới nhặt bóng.

Chỉ năm phút sau bàn thua thứ hai thì Malaysia có bàn rút ngắn 1-2 do công của Ahmad Zamri. Với nền tảng thể lực tốt, Malaysia lại gây áp lực nhiều hơn nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. U-19 HA Gia Lai có dấu hiệu xuống sức và chơi nặng phòng ngự. U-21 Malaysia tiếp tục gây áp lực và 25 phút cuối trận thì hàng phòng ngự U-19 HA Gia Lai gánh chịu áp lực cực lớn trước sức tấn công của Malaysia. Nhưng cũng rất may khi U-19 HA Gia Lai dù có lúc co cụm phòng ngự không đúng sở trường mình nhưng vẫn bảo vệ thành công thành quả với chiến thắng 2-1 bằng cú đúp của Hồng Duy.

Trận đấu trước đó U-21 Singapore và U-21 Thái Lan hòa nhau 2-2.

Chiều mai (23-10) giải tiếp tục diễn ra hai cặp đấu U-21 HA Gia Lai - U-21 Sydney (15 giờ 30) và U-21 báo Thanh Niên - U-21 Thái Lan (18 giờ).

TẤN PHƯỚC