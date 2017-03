U19 nữ Việt Nam cũng chịu chung số phận như đội nam

U19 nữ Thái Lan (áo xanh) ăn mừng ở trận chung kết trong thất bại của U19 nữ Việt Nam. (Ảnh: AFF)

Cuộc đối đầu U19 Việt Nam - U19 Thái Lan là lần gặp nhau thứ hai của hai đội tại giải U19 Đông Nam Á năm nay. Trong lần chạm trán trước ở vòng bảng, U19 nữ Việt Nam đã để thua với tỷ số 1-2. Nhưng ở trận chung kết, đội bóng Việt Nam đã tỏ rõ sự tiến bộ.

Cơn mưa tầm tã đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng triển khai lối chơi của hai đội. U19 Thái Lan đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kỷ luật và áp sát của U19 Việt Nam. Về phía mình, các học trò của ông Hùng cũng không thể gây khó khăn cho hàng thủ chủ nhà.Thế trận cân bằng được duy trì trong suốt 90 phút chính thức và thời gian hiệp phụ. Bản lĩnh của Thái Lan chỉ được thể hiện trên chấm phạt đền khi cầu thủ của họ xuất sắc thực hiện thành công cả năm cú sút. Trong khi đó, cú đá hỏng của Lê Diễm My đã làm tan nát giấc mơ vô địch của U19 nữ Việt Nam.Hòa 0-0 trong thời gian đá chính và thua 3-5 trên chấm 11m, U19 nữ Việt Nam ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang. Chia sẻ sau lễ trao giải, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Duy Hùng nhận xét: “Đây là một trận đấu căng thẳng bởi tính chất quyết định tìm ra đội vô địch. Cả 2 đội đều chơi rất cố gắng và cạnh tranh quyết liệt. Các cầu thủ Việt Nam đã cố gắng và nỗ lực hết sức mình. Mặc dù vậy, may mắn đã thuộc về đội chủ nhà Thái Lan.”Ở trận tranh giải ba diễn ra trước đó, U19 Myanmar đã hủy diệt U19 Singapore năm bàn không gỡ để giành hạng Ba.Thủ môn Trần Thị Hải Yến (1), đội trưởng Lê Hoài Lương (5), Lê Thị Thu (2), Lê Thị Diễm My (3), Trần Thị Kim Anh (6), Nguyễn Thị Vạn (7), Biện Thị Hằng (10), Nguyễn Kim Anh (13), Nguyễn Thị Thùy Hương (14), Hoàng Thị Mười (15), Đỗ Thị Thúy Kiều (16).

KẾT QUẢ: U19 Thái Lan - U19 Việt Nam 0-0 (pen: 5-3)

Theo Thùy Minh (Vietnam+)