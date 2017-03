U19 Việt Nam hòa U19 Wimbledon

U19 Wimbledon cao hơn các cầu thủ U19 Việt Nam cả cái đầu nhưng ưu thế vẫn nghiêng về các cầu thủ áo đỏ. Ảnh: HAGL FC.

Sát giờ thi đấu, HLV Guillaume Graechen thay đổi đội hình xuất phát với việc đưa Thanh Hậu vào đá thay vị trí của tiền vệ Tuấn Anh bị chấn thương thay vì phương án ban đầu là Duy Mạnh. Tiền đạo Lâm Ti Phông bình phục chấn thương nhưng vẫn chỉ ngồi ghế dự bị do HLV người Pháp không muốn mạo hiểm. Bên phía U19 Wimbledon cũng đưa vào một số cầu thủ của lứa U16 và U18 do một số trụ cột bận thi đấu ở League Two.

Trong hiệp đầu, U19 Việt Nam chơi tốt và có nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng để đối thủ ghi bàn ở phút thứ 10 từ chấm 11 m. Sau những cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ của Công Phượng và Văn Toàn, U19 Việt Nam tìm được bàn cân bằng tỷ số 1-1 sau pha lập công của Công Phượng ở phút 35. Đây là bàn thắng thứ ba của cầu thủ xứ Nghệ sau hai trận đấu trong chuyến tập huấn tại Anh.

Đến phút 45, tiền đạo Văn Toàn đột phá vào khu vực 16m50 bị đội bạn đốn ngã và U19 Việt Nam được hưởng quả penalty. Tuy nhiên, hậu vệ Văn Sơn sút không thành công trong tình huống đối mặt với thủ môn đội bạn.

Không tận dụng được cơ hội vượt lên, U19 Việt Nam lại để đối thủ ghi bàn ở phút 60. Bàn thua của U19 Việt Nam xuất phát từ cánh phải khi Văn Sơn để mất bóng, bóng được chuyền vào vòng cấm, tiền đạo U19 Wimbledon đánh đầu trả bóng cho đồng đội sút ghi bàn.

Đến phút 62, tiền vệ Duy Mạnh (vào sân thay Thanh Hậu ở đầu hiệp hai) sút phạt trực tiếp từ khoảng cách 20m gỡ hòa 2-2 cho U19 Việt Nam. Sau bàn gỡ hòa, U19 Việt Nam liên tiếp bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, trong đó đáng tiếc nhất là pha dứt điểm bật cột của Công Phượng ở phút 82.

Trận hòa này có nguyên nhân từ việc các chân sút của U19 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội mười mươi. Đây là kinh nghiệm quý để các học trò HLV Graechen trưởng thành hơn trong những cuộc thử lửa thực sự.

Theo Nguyễn Tùng (VNE)