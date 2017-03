"U19 Việt Nam thuyết phục hoàn toàn người hâm mộ"

"Các cầu thủ U19 Việt Nam chơi quá hay. Tôi nghĩ đây là một show diễn hơn là cuộc đấu thể thao mang tính ăn thua. Nếu là cuộc đấu thì phải mang đầy toan tính chứ không thể chơi vô tư như cách mà U19 Việt Nam thể hiện. Show diễn này U19 Việt Nam thua nhưng thuyết phục hoàn toàn người hâm mộ về cách chơi. Từ đó, chúng ta có niềm tin ở lứa cầu thủ này rất lớn", chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá.

Lối chơi cống hiến của U19 Việt Nam nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ. Ảnh: Đức Đồng.

Ngoài yếu tố tinh thần và lối chơi cống hiến, ông Vũ Mạnh Hải ấn tượng nhất ở các cầu thủ U19 Việt Nam là kỹ thuật xử lý tình huống theo phong cách nhanh, nhỏ và khéo léo của các cầu thủ Barcelona. Cựu danh thủ Thể Công này cho rằng, để đạt được đẳng cấp chơi bóng như cách U19 Việt Nam thể hiện là điều không dễ và mất nhiều thời gian chơi bóng cùng nhau.

Ông Vũ Mạnh Hải nhận định: "Qua trận đấu này cũng có những điều phải rút kinh nghiệm như việc phân phối sức chưa thật hợp lý. Các cầu thủ dốc sức quá nhiều trong hiệp một và đôi khi mải mê trình diễn cho khán giả mà quên mất trận đấu có đến 90 phút. Điều này dẫn đến việc nhiều cầu thủ hụt hơi trong hiệp hai".

Cũng theo ông Vũ Mạnh Hải thì việc theo đuổi lối chơi vô tư khiến cho U19 Việt Nam bị sơ suất và thủng lưới trước đối thủ chơi thực dụng là điều có thể hiểu được. "Trong những trận đấu sau, nếu hướng tới chuyện thắng thua thì cần phải biết khi nào tấn công, khi nào tăng tốc. Nếu quá mê mải tấn công, đá hết sức một cách vô tư thì sẽ bị phí sức và hở sườn. Tôi cho rằng điều này là do yếu tố kinh nghiệm thi đấu của cầu thủ còn hạn chế và qua thời gian, họ sẽ rút ra bài học cho mình", chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Theo ông Vũ Mạnh Hải, yếu tố kinh nghiệm còn non cũng là lý do khiến U19 Việt Nam dứt điểm chưa hiệu quả như U19 AS Roma. Ông Hải nói: "Hai cơ hội của Công Phượng đáng lẽ sẽ thành bàn nếu cậu ấy bớt cầu toàn hơn một chút. Khi có cơ hội cần dứt điểm ngay để tạo yếu tố bất ngờ thay vì chờ đến khi có góc sút đẹp mới sút sẽ khiến cơ hội bị bỏ lỡ. Nếu có thêm những trận đấu thế này, các cầu thủ sẽ tiến bộ hơn trong xử lý tình huống".

Cựu danh thủ của Thể Công cũng đánh giá cao chất lượng của các đội bóng khách mời: "U19 Tottenham tưởng là yếu nhưng về sau lại chơi rất hay với nền tảng sức mạnh, thể lực và kỹ thuật khá cao. U19 Nhật Bản tưởng là hay nhất nhưng lại chưa thể hiện hết khả năng. U19 AS Roma có vẻ yếu nhất nhưng lại có chiến thuật rất hay. Nhìn chung, các đội khách mời ở giải U19 quốc tế NutiFood Cup có lối chơi rất đa dạng và chất lượng đáp ứng được nhu cầu người hâm mộ".

Đối với trận U19 Việt Nam gặp U19 Nhật Bản, ông Vũ Mạnh Hải nhận định: 'Nhật Bản thua trận đầu nhưng sẽ đem lại trận đấu khó khăn nhất cho U19 Việt Nam vì họ có cách đá gần giống chúng ta. Nhật Bản hơn chúng ta ở kinh nhiệm nhưng U19 Việt Nam cũng có sự sắc sảo trong lối chơi. Đây chắc chắn là trận đấu hay, một cuộc đấu trí đầy thú vị".

Theo Nguyễn Tùng ghi (VNE)