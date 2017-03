U-19 Việt Nam - U-19 AS Roma: Cống hiến!

HLV De Rossi Alberto tiết lộ U-19 AS Roma không có thành phần mạnh nhất do một số tuyển thủ phải tập trung đội tuyển U-19 Ý nhưng không vì thế khiến cho cách chơi của họ kém đi. Rossi rất khiêm tốn nhìn nhận việc tham gia giải U-19 quốc tế tại Việt Nam là một cữ dượt đáng quý, giúp học trò của ông thích nghi với nhiều đối thủ khác nhau để học hỏi nhiều hơn.

Có một điều thú vị khi có người phát hiện nét giống nhau của HLV U-19 AS Roma và một tuyển thủ Ý. Hóa ra De Rossi Alberto chính là cha ruột của tiền vệ De Rossi Daniele trụ cột trên tuyển Ý lẫn CLB AS Roma. Rất tự hào về con trai, Rossi cha chia sẻ: “Tôi chưa thấy có cầu thủ U-19 AS Roma nào đạt đến đẳng cấp của Rossi Daniele. Tuy nhiên, trong đội hình đến Việt Nam lần này, chúng tôi có một số gương mặt chơi rất hay như Di Mariano, Balasa hay Luca”.







Trong khi các cầu thủ AS Roma đến muộn vào trưa 5-1 thì các cầu thủ Nhật đã có những buổi tập nghiêm túc với mục tiêu vô địch. Ảnh: XUÂN HUY

Mãi đến trưa hôm qua (5-1), U-19 AS Roma mới có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất nhưng họ luôn thể hiện một phong cách rất chuyên nghiệp từ cách tiếp cận giới trẻ hâm mộ đến sự cẩn trọng về dinh dưỡng, an ninh, sân bãi và… bệnh viện.

Trong khi đó, HLV Guillaume của tuyển U-19 Việt Nam vẫn giữ một phong thái tự tin và vui vẻ khi tiết lộ: “Tôi mới nghỉ đón năm mới cùng gia đình ở Pháp nên chỉ mới trở lại với các học trò. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc sau hơn sáu năm chơi bóng cùng nhau nên không có điều gì trở ngại cả. Dĩ nhiên, trước những đối thủ có hình thể to cao hơn, U-19 Việt Nam sẽ nỗ lực hơn để chống không chiến lẫn các tình huống cố định. Hy vọng các cầu thủ của tôi luôn thể hiện tốt lối chơi tấn công áp đặt lên đối thủ với một tinh thần đầy cống hiến”.

Tiền vệ đội trưởng Xuân Trường có một góc nhìn khác về giải: “Tôi có cảm giác đội tuyển U-19 Nhật là đáng chú ý và thú vị nhất ở giải này. Chúng tôi từng dự giải Sanix Cup nên biết các cầu thủ trẻ của Nhật chơi bóng nhỏ rất nhanh và khéo. Thật sự tôi cũng như các đồng đội của tôi không hề chịu sức ép mà chỉ biết mỗi khi ra sân là chiến đấu vì màu cờ sắc áo và chắc chắn sẽ chơi hết sức vì người hâm mộ bóng đá Việt Nam”.

U-19 Tottenham - U-19 Nhật (15 giờ 40): Ai cũng muốn đoạt cúp HLV McDemort của U-19 Tottenham hóm hỉnh tiết lộ mục tiêu của đội là học hỏi và giúp cầu thủ trải nghiệm làm đầy đặn hành trang tiếp cận với giải Ngoại hạng Anh. Ông hy vọng lứa cầu thủ này chỉ 4-5 năm nữa sẽ đủ sức sánh vai với các đàn anh ở đội một. Thành phần của U-19 Tottenham ngoài thủ môn đội tuyển U-16 Anh và một tiền vệ U-19 Slovakia còn có đội trưởng Goddard có cha là người Anh, mẹ Nhật nên đã từng tham gia cả hai lứa tuyển U-16 Nhật và U-19 Anh. HLV Masakazu không giấu việc toàn đội U-19 Nhật rất khát khao vô địch làm hành trang chuẩn bị vòng chung kết châu Á vào tháng 10-2014 tại Myanmar. Ông nói trở ngại nhất là thời tiết khi ở Nhật hiện khoảng 5 độ C.

CÔNG TUẤN