U-19 Việt Nam - U-19 Tottenham: Châu chấu đá xe

U-19 AS Roma rộng cửa vô địch hơn Thầy trò HLV De Rossi đã có hai trận thắng và chiều nay chỉ cần hòa U-19 Nhật là đăng quang. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn nhìn nhận các học trò của HLV Suzuki có chất lượng hơn U-19 AS Roma. Chỉ có 3 điểm nên U-19 Nhật buộc phải thắng U-19 AS Roma rồi chờ kết quả trận đấu cuối và hy vọng chức vô địch sẽ đến. Cuộc đối đầu chiều nay sẽ hấp dẫn giữa nghệ thuật phòng ngự bê-tông kiểu Ý với sức tấn công mãnh liệt của đại diện châu Á và trường phái nào lên ngôi cũng xứng đáng. TT