U-20 Việt Nam cần dồn 'hỏa lực' hạ New Zealand

(PLO)- U-20 Việt nam đã rơi vào một bảng rất là... ưng ý, không thể may mắn hơn tại vòng chung kết World Cup U-20. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần dồn "hỏa lực" thắng New Zealand để mong đoạt vé vào vòng knock out.