U-20 Việt Nam mơ xa

Chiều 15-3, FIFA đã tiến hành bốc thăm các bảng tại U-20 World Cup và lá thăm của U-20 Việt Nam là không thể may mắn hơn. Thầy trò Hoàng Anh Tuấn cần có ít nhất một trận thắng tại giải đấu vào tháng 5 này để tính cửa xa hơn chứ không cam chịu thân phận lót đường ở lần đầu tiên đá giải thế giới.

Nhìn vào bảng E, đội tuyển U-20 Việt Nam chỉ có cửa gây đột biến với mỗi U-20 New Zealand và buộc phải có 3 điểm mới có thể nối dài giấc mơ.

Đáng ngại nhất vẫn là đội tuyển U-20 Pháp từng vô địch giải này năm 2013. Vì thế, cơ hội cho U-20 Việt Nam đánh bại U-20 Pháp là cực khó, nếu không muốn nói là không thể.



Thầy trò Hoàng Anh Tuấn lần đầu tiên chơi một vòng chung kết World Cup. Ảnh: CCT

Đội tuyển U-20 Honduras ở giải vô địch U-20 khu vực CONCACAF cũng là vòng loại World Cup U-20 vừa kết thúc cách đây 10 ngày, họ về nhì sau 120 phút hòa tuyển Mỹ 0-0 và thua luân lưu 3-5. Trước đó, U-20 Honduras đứng nhất vòng bảng khi đánh bại Costa Rica 2-1 và thắng Panama 2-0. Vào bán kết, họ đánh bại Costa Rica 2-1.

Có thể kết luận rằng U-20 Honduras cũng rất mạnh. Đặc trưng của các đội bóng vùng Trung Mỹ là nền tảng thể lực, sức mạnh và kỹ thuật vượt trội. Họ chơi bóng nhanh kết hợp giữa yếu tố kỹ thuật và sức khỏe sung mãn. Cho nên U-20 Việt Nam có thể thua Honduras nhưng phải có một tỉ số tích cực nhằm tính các chỉ số phụ tốt nhất có thể.

Cuối cùng là U-20 New Zealand. Đây là đối thủ mà U-20 Việt Nam phải dồn toàn lực, bằng mọi cách đánh bại để hy vọng trở thành bốn trong sáu đội hạng ba vòng bảng có thành tích tốt nhất.

Đích ngắm về một trận thắng của thầy trò Hoàng Anh Tuấn trước đối thủ U-20 New Zealand là khả thi nhất. U-20 World Cup 2015, tuyển trẻ New Zealand là chủ nhà và sau vòng bảng chỉ đứng thứ ba nên đoạt vé vớt. Kết quả của họ trận đầu hòa Ukraina 0-0, thua Mỹ 0-4 và thắng Myanmar 5-1. Vào vòng 16 đội, chủ nhà New Zealand thua Colombia 0-1 và chia tay giải.

May mắn của bóng đá New Zealand là sau khi Úc gia nhập gia đình bóng đá châu Á, họ bỗng dưng làm trùm châu Đại Dương, do khu vực này hầu hết nền bóng đá còn yếu. Nói thế không có nghĩa U-20 New Zealand là một đội yếu như kiểu Vanuatu, Fiji, Guam mà ngược lại, những đội trẻ của họ chẳng kém cạnh Úc bao nhiêu.

Vấn đề quan trọng ở bảng E gần như có mỗi cửa chiến thắng lớn nhất cho Việt Nam chính là U-20 New Zealand mà thôi. Thể trạng của các cầu thủ New Zealand cao to, khỏe khoắn nhưng về kỹ thuật lẫn tư duy đồng đội lứa trẻ thì chưa chắc hơn Việt Nam.

Yếu tố kỹ thuật, lối chơi nhanh nhẹn, uyển chuyển với sự chuẩn bị thể lực tốt là điều mà giới hâm mộ trông chờ ở thầy trò Hoàng Anh Tuấn tại vòng chung kết World Cup này.