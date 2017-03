U-21 báo Thanh Niên: SLNA lên ngôi lần thứ 5

Kịch bản rất đúng như những gì chúng tôi nhận định, dù chiều qua (12-10) SL Nghệ An chỉ thắng đúng một bàn cách biệt nhưng một khi họ đã có bàn thắng thì SL Nghệ An đã bảo vệ thành trì của mình rất tốt. Đó là một hàng phòng ngự dày đặc, các tiền vệ thường xuyên lùi về hỗ trợ cầu môn Văn Hùng. Thậm chí khi Hà Nội T&T hưng phấn áp đảo thì SL Nghệ An áp dụng cả tiểu xảo nằm sân hoặc sút bóng thật xa.

Xét trên bình diện chung thì ngôi vô địch xứng đáng thuộc về SL Nghệ An vì họ có nhiều ngôi sao hơn, nhiều cầu thủ ưu tú hơn, dày dạn kinh nghiệm trận mạc hơn và cư xử trận đấu tốt hơn. SL Nghệ An biết chơi thứ bóng đá ru ngủ nhưng nếu đối phương lơ là là họ xốc dậy tận dụng ngay cơ hội để ghi bàn.

SL Nghệ An đăng quang ngôi vô địch lần thứ năm một cách thuyết phục. Ảnh: ANH HẢI

Hiệp một diễn ra với sự thận trọng của hai đội, chính điều này đã gây cho khán giả sự nhàm chán. Hai bên cố cầm bóng và chuyền bóng ở phần sân nhà của nhau để kích cho đối thủ xông lên. Tuy nhiên, quá hiểu nhau nên cả hai chẳng gài bẫy được nhau ở những chiến thuật như thế. Hiệp một kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng. Hiệp hai, hai đội chơi có phần quyết liệt hơn. Phút 60, Ngân Văn Đại (Hà Nội T&T) có pha độc diễn bên cánh trái nưng cú sút chìm vào góc xa lại đi chệch cầu môn trong gang tấc.

Ngay sau cơ hội hỏng ăn đấy khi các cầu thủ Hà Nội T&T còn tiếc hùi hụi thì bất ngờ SL Nghệ An trả lời. Bóng được Võ Ngọc Đức chuyền dài cho Hồ Phúc Tịnh ở gần giữa sân băng xuống nhận bóng rồi đua tốc độ vượt qua trung vệ Nam Anh và đối mặt thủ môn Văn Công thực hiện cú tỉa kỹ thuật ghi bàn thắng duy nhất biến Hà Nội T&T thành cựu vô địch.

Đây cũng là lần thứ năm SL Nghệ An vô địch giải đấu này.