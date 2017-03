U-21 báo Thanh Niên: Tiếc cho chủ nhà

Trận đấu khai mạc giải bóng đá trẻ tranh cúp Clear Men khởi đầu hấp dẫn, không kém phần kịch tính, đúng tính chất của một giải đấu dành cho các cầu thủ dưới 21 tuổi.

Như HLV TP.HCM Phùng Thanh Phương bộc bạch sau trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối của các học trò: “Tâm lý các cầu thủ trẻ rất khó kiểm soát, cộng với tính chất của trận đấu khai mạc truyền hình trực tiếp nên cả hai đội nhập cuộc rất lúng túng”.

Nếu như ở đầu trận Gia Lai là đội chủ động tấn công phủ đầu thì gần như suốt thời gian giữa trận, đội bóng phố núi “nhường” hẳn trận địa để các cầu thủ chủ nhà mặc sức phô diễn sức mạnh. Cách tấn công theo biểu đồ hình sin của hai đội khiến cổ động viên nhà nhiều phen thấp thỏm. Tuy nhiên, cổ động viên Gia Lai là những người được ăn mừng trước sau pha “đốt đền” của trung vệ Nguyễn Xuân Tình. Phút 12, trong một pha tổ chức tấn công Huỳnh Kim Hùng câu bóng dài vào khu 16,50 m, Xuân Tình lóng ngóng đánh đầu đưa bóng vào lưới nhà giúp đội khách mở tỉ số trận đấu.





Chủ nhà TP.HCM (áo trắng) tự đốt lưới nhà, sau đó rượt đuổi để giành lại 1 điểm quý giá trước Gia Lai. Ảnh: XUÂN HUY

Bàn thắng sớm đến khá dễ khiến Gia Lai có phần chủ quan. Họ chơi thu về, co cụm trước cầu môn thủ thành Phạm Văn Tiến. Hàng phòng ngự do tuyển thủ U-19 QG Đông Triều chỉ huy nhiều lần mắc sai số nhưng rất may các cú dứt điểm của cầu thủ TP.HCM lại tìm đến xà ngang hoặc chệch cột trong gang tấc.

Tổ chức nhiều đợt lên bóng hơn nhưng TP.HCM không sao đưa được bóng vào lưới đội khách. Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Mai Bá Hùng cứ đứng ngồi không yên. Mặc dù phải tiếp các quan chức liên đoàn trong phòng nghỉ nhưng mắt ông Hùng cứ “dán” chặt vào màn hình tivi. Quá nóng lòng, ông Hùng đành xin cáo lui lên khán đài. Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ nói với theo “chú Hùng lên khán đài, các cháu có bàn thắng ngay cho xem”.

Quả thật khi mà ông Hùng chưa kịp an vị, Đoàn Xuân Dư (vào thay đầu hiệp 2) có cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Văn Tiến đem về bàn gỡ 1-1 cho TP.HCM. Bàn thắng phút 62 xuất phát từ các pha phối hợp bật tường nhiều chạm trước khi Trần Hoàng Phương (cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu) chọt khe để Xuân Dư băng vào đặt lòng vào góc xa khung thành giành lại 1 điểm.

Trận đấu còn lại, An Giang bất ngờ đánh bại TT Huế tỉ số 4-3 tạm giành vị trí nhất bảng A.