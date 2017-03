U21 T&T Hà Nội vô địch trong trận chung kết kịch tính

Ngay trong hiệp 1, các cầu thủ T&T Hà Nội đã dẫn trước hai bàn do công của Văn Thành. Những tưởng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn trong hiệp 2 khi các cầu thủ Hà Nội luôn thể hiện sự vượt trội.

Vào hiệp 2, An Giang nhận thêm một sự bất lợi khi Lâm Quý phải nhận thẻ vàng thứ hai từ pha bóng nỗ lực cản phá Văn Thành. Trong thế “cùng đường”, An Giang đã trỗi dậy bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số của Thanh Thảo. Với khao khát thể hiện mình, các cầu thủ An Giang đá trong tư thế không còn gì để mất buộc các cầu thủ T&T phải chống trả rất vất vả. Tuy nhiên, cuối cùng T&T cũng đã giữ cúp vô địch lần thứ 19 của giải U21 báo Thanh Niên sau ba năm liền có mặt tại VCK.

Những hình ảnh ghi nhận tại trận đấu: