U23 Việt Nam hòa U23 Myanmar trong trận cầu tẻ nhạt

Trong trận đấu tối nay, nhiều khả năng ông Falko Goetz sẽ có ít nhất 3 sự thay đổi về nhân sự so với trận đầu tiên gặp U23 Philippines. Cụ thể trong khung gỗ, Bửu Ngọc sẽ thay Tuấn Mạnh bắt chính. Ở hàng hậu vệ, Xuân Hiếu thay Chu Ngọc Anh để đảm ảo sự an toàn cho tuyến phòng ngự. Và trên hàng tiền vệ, Văn Bình sẽ ra sân ngay từ đầu thay Thành Trung đá không hiệu quả trong trận đấu trước. Những xáo trộn này theo giới chuyên môn là hợp lý, đặc biệt là vị trí của hậu vệ trái Chu Ngọc Anh. Với lối chơi khá rắn và không có được cái đầu lạnh, Ngọc Anh luôn tạo cảm giác bất an cho đồng đội khi anh có thể bị đuổi khỏi sân bất kỳ lúc nào.