U23 VN chọn áo trắng may mắn ở SEA Games

Thanh Bình trong buổi tập hôm qua ở Vientiane.

Ảnh: Ngọc Quân.

Trợ lý Ngô Lê Bằng công bố màu trang phục của đội U23

Việt Nam. Ảnh: Ngọc Quân.

Trong buổi họp kỹ thuật diễn ra tại trụ sở LĐBĐ Lào vào sáng nay (1/12), 9 đội tham dự môn bóng đá nam SEA Games 25 đăng ký danh sách 20 cầu thủ tham dự cùng màu áo sẽ mặc trong các trận đấu sắp tới.Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam đồng thời là lãnh đội U23 Trần Quốc Tuấn cùng HLV Calisto quyết định chọn trang phục trắng cho cầu thủ ở các trận đấu tại vòng bảng. Theo đó, đội U23 Việt Nam sẽ mặc áo trắng, quần trắng và tất trắng khi đối đầu với Thái Lan, Đông Timo, Malaysia và Campuchia. Trong khi đó, thủ môn Tấn Trường sẽ mặc áo xanh lá cây và quần màu xanh lam sẫm.Về phần các cầu thủ đội U23 Việt Nam, họ cũng cảm thấy thoải mái khi mặc trang phục trắng. Ngoài lý do màu áo này thường đem tới may mắn cho đội, nhiều cầu thủ còn thấy mình đẹp trai và sáng sủa hơn khi khoác chiếc áo trắng.BTC môn bóng đá của SEA Games 25 cũng quyết định sẽ xoá án cho tất cả cầu thủ nhận một thẻ vàng ở các trận đấu vòng bảng. Theo ông Trần Quốc Tuấn, đây là quyết định có lợi cho Việt Nam nhưng cũng rất dễ hiểu và hợp lý. Ông Tuấn giải thích Việt Nam nằm ở bảng A với 4 đối thủ khác và sẽ phải thi đấu nhiều trận hơn so với các đội ở bảng B, vì thế, quyết định xoá thẻ vàng này tạo sự công bằng cho 4 đội lọt vào bán kết.