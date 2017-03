U-23 VN chuẩn bị VCK châu Á: Không sợ lộ bài!

Duy Mạnh đấu với hai cầu thủ HA Gia Lai Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức vào đêm mai (6-1) không có sự tham dự của các ứng viên cầu thủ trẻ (dưới 21 tuổi) xuất sắc nhất. Ba gương mặt vào “chung kết” gồm tiền vệ Duy Mạnh của Hà Nội T&T cạnh tranh với cặp cầu thủ của HA Gia Lai là chân sút Công Phượng và Tuấn Anh. Theo nhìn nhận sơ bộ, Duy Mạnh có nhiều khả năng lên ngôi nhất, do cầu thủ mới bước sang tuổi 20 này có một mùa giải thành công với Hà Nội T&T với hai chức á quân V-League và Cúp Quốc gia. Tiền vệ trung tâm này cũng là nhân tố không thể thiếu của HLV Miura ở cả đội U-23 lẫn tuyển quốc gia, dù không nổi bật so với Công Phượng thường thấy sự nhỉnh hơn nhờ các bàn thắng. Năm ngoái, Tuấn Anh đã từng đoạt giải thưởng này khi vượt qua Công Phượng và Huy Toàn. TT