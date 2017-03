Udinese - Arsenal, lửa thử vàng

Theo Walcott (áo đỏ) tranh bóng với Giovani Pasquale trong trận lượt đi.



Đội hình xuất phát dự kiến:

Udinese:

Handanovic; Ekstrand, Benatia, Pasquale; Isla, Pizni, Danilo, Asamoah, Armero; Di Natale, Barreto

Arsenal:

Szczesny; Gibbs, Djourou, Vermaelen, Sagna; Ramsey, Rosicky, Song; Gervinho, Walcott, Van Persie

Dẫu chỉ thắng 1-0 trong trận lượt đi, ít ra Arsenal cũng đang có lợi thể so với Udinese. Trong trận lượt về, thày trò HLV Wenger chỉ cần ghi bàn bàn danh dự và thua với cách biệt một bàn là đủ để vào vòng bảng.Tuy vậy, điều này không có nghĩa là Arsenal có thể lơ là. Bởi lợi thế dẫn 1-0 trong trận lượt đi là ưu điểm duy nhất bên cạnh một loạt vấn đề của Pháo thủ, trong đó gây đau đầu nhất là chuyện lực lượng.Chỉ trong một tuần qua, hai tiền vệ quan trọng bậc nhất Cesc Fabregas và Samir Nasri lần lượt chia tay Arsenal. Tuyến giữa phải chịu thêm tổn thương khi ngôi sao trẻ Jack Wilshere tái phát chấn thương mắt cá.Điểm sáng duy nhất của Arsenal là tiền vệ Tomas Rosicky mới bình phục chấn thương bắp chân, tương tự hai hậu vệ Johan Djourou và Armand Traore.Phong độ là một vấn đề nghiêm trọng khác đối với các “pháo thủ”. Trong hai trận đầu giải Ngoại hạng Anh, Arsenak chỉ kiếm được kết quả hòa Newcastle 0-0 và thua Liverpool 0-2 ngay tại sân nhà. Theo đánh giá của giới truyền thông, các cầu thủ dự bị chưa thay thế được vai trò của Fabregas và Nasri. Không còn tuyến giữa sáng tạo và tinh tế như trước, Arsenal chơi tấn công kém hơn còn hàng thủ dễ bị tổn thương trong các pha phản công của đối thủ.Với khó khăn cả về lực lượng lẫn phong độ, nhiều khả năng thày trò HLV Wenger sẽ gặp thách thức lớn trong trận lượt về. Điều an ủi duy nhất đối với họ là đã thắng Udinese trong trận lượt đi mà không cần cả Fabregas lẫn Nasri.Dường như thông cảm với Arsenal, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã quyết định hoãn áp dụng án cấm chỉ đạo 2 trận với HLV Wenger. Nhà cầm quân người Pháp bị phạt do dùng điện thoại khi ngồi trên khán đài thi hành “án” cấm chỉ đạo khác trong trận lượt đi.Với sự có mặt của HLV Wenger cạnh đường biên, Arsenal có thể thi đấu tốt hơn. Không chỉ có bộ óc chiến thuật bậc thầy, Wenger còn là chỗ dựa tinh thần cho các học trò.Về phía đội chủ nhà Udinese, thầy trò HLV Francesco Guidolin cũng đang đặt quyết tâm rất cao. Chỉ thua 1-0 trong trận lượt đi có thể coi là một thành công của họ trong khi rất nhiều đối thủ đều thua đậm khi làm khách tại Emirates.Không suy giảm phong độ quá nhiều sau khi chia tay hai trụ cột Alexis Sanchez và Gokhan Inler, Udinese đã cho thấy chiều sâu và sự ổn định về lối chơi.Trong tay HLV Guidolin còn không ít hảo thủ như tiền đạo thủ quân Antonio Di Natale, tiền vệ Kwadwo Asamoah, Giampiero Pinzi, Mauricio Isla, hậu vệ Pablo Armero. Đây là những cầu thủ góp công lớn giúp Udinese leo lên vị trí thứ tư Serie A mùa trước và đoạt vé dự vòng loại Champions League."Udinese chơi rất nhanh ở hai biên, nên tôi nghĩ Arsenal cần quan tâm hơn đến các cầu thủ ở khu vực này, đặc biệt là Isla”, HLV Wenger đánh giá. “Cậu ta là một chuyên gia kiến tạo khép léo ở biên phải.Tất nhiên, ở hàng tiền vệ, Udinese còn nhiều cầu thủ giỏi. Tiền đạo Di Natale ở tuyến trên cũng rất nguy hiểm”.Udinese bị loại sẽ không phải là kết quả bất ngờ, do đó các học trò của HLV Guidolin có thể thi đấu với tâm lý thoải mái hơn. Cố nhiên Arsenal cũng có nhiều động lực, các cầu thủ còn lại có thể thi đấu “lột xác” để chứng minh Arsenal không dễ trượt chân sau khi Fabregas và Nasri ra đi.HLV Guidolin tỏ ra thận trọng: “Udinese sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong trận lượt về. Đối thủ của chúng tôi là một trong những đội bóng hay nhất châu Âu.Ngoài ra, tỷ số thua 1-0 trong trận lượt đi cũng là bất lợi với chúng tôi. Udinese không được phép phạm thêm sai lầm. Udinese cần ghi bàn nhưng không được đánh mất sự cân bằng. Nên nhớ Arsenal có thể trừng phạt mọi đối thủ bằng lối chơi tốc độ”.Theo Thùy Dương (VNE)