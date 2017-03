Usmanov nỗ lực bành trướng ở Arsenal

Tỷ phú Usmanov

Báo giới Anh hôm qua đưa tin cổ đông lớn thứ hai của CLB Arsenal, đồng thời là tỉ phú giàu thứ 35 thế giới này sẽ đặt vấn đề mua lại số cổ phiếu tương ứng 1% cổ phần Arsenal từ các cổ đông nhỏ lẻ còn lại. Mức giá mua Usmanov đưa ra khá cao: 14.500 bảng/cổ phiếu, đủ để thuyết phục mọi cổ đông khó tính ở khía cạnh tài chính.



Thêm một lý do nữa có thể giúp Alisher Usmanov hoàn thành kế hoạch là ông đưa ra mục tiêu kiềm chế sự chuyên quyền của đế chế Stan Kroenke, tạo thế đối trọng tương đối trong BLĐ Arsenal. Được biết, theo quy định của Premiership, nhà tài phiệt người Uzbekistan này cần sở hữu tối thiểu 30% cổ phần Arsenal để có thể được xem xét tư cách chủ sở hữu hoặc thành viên trong BLĐ The Gunners. Mua thêm được 1% cổ phần Arsenal nữa, Usmanov sẽ vượt qua quy định đó.



Khả năng ông Usmanov có giành được một ghế trong BLĐ đội bóng hay không sẽ chỉ phụ thuộc vào S.Kroenke. Cho đến thời điểm này, tỉ phú người Mỹ này đã chính thức trở thành chủ sở hữu của Arsenal, với 66,1% cổ phần. Trước giờ, quan hệ giữa hai ông này chẳng mấy tốt đẹp. Mâu thuẫn leo thang xung quanh chính sách đầu tư và phát triển CLB của BLĐ vốn là chân tay của Kroenke. Thế nên, ít người tin Kroenke sẽ chia sẻ quyền lực cho đối thủ, kẻ mà lâu nay vẫn chỉ trích ông là thiếu mạnh dạn nâng cấp đội hình The Gunners.



Dù thế, với việc rất ít khi xuất hiện tại Emirates, mới chỉ một lần xem Arsenal thi đấu kể từ ngày đầu tư vào đội bóng, xem ra “Stan im lặng” chẳng thể lái The Gunners đi đúng quỹ đạo tiền tài và danh vọng.

Và đó cũng là cơ sở để những người lạc quan tin rằng sau đại hội thường niên của CLB diễn ra vào ngày 27/10 tới, ông Kroenke sẽ phải quyền lực chia cho ông Usmanov.